Comercio y turismo abren nuevas oportunidades entre Vietnam y Nueva Zelanda

Hanoi (VNA) - Las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda cuentan con un amplio potencial de desarrollo, impulsado por el crecimiento sostenido del comercio bilateral y el aumento constante de la llegada de turistas neozelandeses al país indochino.



Comercio con margen para crecer

Aunque el valor total del intercambio todavía es relativamente modesto, las exportaciones vietnamitas al mercado neozelandés mantienen un ritmo de crecimiento notable. En el primer semestre de 2026, el comercio bilateral alcanzó 844 millones de dólares, de los cuales las exportaciones vietnamitas sumaron 399,7 millones de dólares, un 18,8% más que en el mismo período de 2025.



Entre los principales productos exportados destacaron los teléfonos y sus componentes, con 98 millones de dólares, un aumento interanual del 7%; las computadoras, productos electrónicos y sus componentes, con 47,6 millones, un 17,8% más; las prendas textiles y de vestir, con 31,6 millones, un 14,9% más; y la maquinaria, equipos, herramientas y repuestos, con 29,6 millones, un incremento del 19,8%.



La Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuáticos de Vietnam (VASEP) considera que Nueva Zelanda, pese a ser un mercado de tamaño moderado, ofrece un considerable margen de expansión y puede ayudar a diversificar los destinos de exportación vietnamita. El aprovechamiento de las ventajas arancelarias previstas en los acuerdos comerciales, junto con el cumplimiento de los estándares de calidad, podría favorecer un crecimiento más rápido en este mercado.



Por su parte, la Asociación del Anacardo de Vietnam (VINACAS) también ve buenas perspectivas para los productos de este sector. Aunque los volúmenes de compra no son elevados, el valor medio por unidad resulta atractivo debido a la preferencia de los consumidores neozelandeses por productos de alta calidad destinados al comercio minorista y a segmentos de mayor valor añadido.



Más turistas neozelandeses eligen Vietnam

El turismo constituye otro ámbito con un potencial creciente. Un estudio de la organización Asia New Zealand Foundation realizado entre 2.300 ciudadanos neozelandeses reveló que el 39% de los encuestados desea viajar a Vietnam. El país ocupa el cuarto lugar entre los destinos asiáticos preferidos, después de Japón, Singapur y Tailandia, y por delante de Malasia, Indonesia y Camboya.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, las llegadas de turistas neozelandeses aumentaron un 19,4% respecto al mismo período de 2025, mientras que solo en julio de 2026 registraron un crecimiento adicional del 22,4%.



Australia y Nueva Zelanda figuran entre los mercados lejanos de alto potencial y se encuentran entre los prioritarios para las actividades de promoción turística de Vietnam en 2026. La estrategia busca no solo incrementar el número de visitantes, sino también atraer a viajeros con mayor capacidad de gasto y que permanezcan más tiempo en el país.



Los datos de la agencia neozelandesa House of Travel muestran que las reservas de vacaciones de neozelandeses con destino a Hanoi aumentaron un 130% en 2025 respecto al año anterior. Según una empresa turística de Ciudad Ho Chi Minh, los visitantes de este mercado suelen elegir itinerarios de entre 10 y 21 días, en lugar de viajes cortos de tres o cuatro días.



Esta tendencia ofrece oportunidades adicionales para Vietnam, ya que las vacaciones de los viajeros de Nueva Zelanda y Australia no coinciden plenamente con las de los principales mercados del hemisferio norte. Debido a ello, el país puede aprovechar estos flujos para distribuir de forma más equilibrada las llegadas de turistas a lo largo del año.



A estos factores se suman unas conexiones aéreas cada vez más convenientes y una política de visados más flexible y de mayor duración, que facilitan los desplazamientos y crean condiciones favorables para ampliar los intercambios entre ambos países.



En este contexto, comercio, turismo y conectividad se perfilan como ámbitos con gran potencial para profundizar las relaciones entre Vietnam y Nueva Zelanda y generar nuevas oportunidades de cooperación económica y entre sus pueblos./.

VNA