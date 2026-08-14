Visita de líder vietnamita a Nueva Zelanda abre una nueva etapa de cooperación

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la delegación de alto nivel del país, los días 12 y 13 de agosto, reafirmó la importancia que Vietnam concede a sus relaciones bilaterales y dio un nuevo impulso a una cooperación más práctica, eficaz, innovadora y sostenible.



Impulsar la cooperación en investigación, innovación y transferencia de conocimiento

Tras la ceremonia oficial de bienvenida, celebrada con los honores correspondientes a una visita de Estado, los dirigentes de ambos países mantuvieron conversaciones y encuentros oficiales, participaron en la Mesa Redonda Empresarial y en el Foro de Educación Superior y Formación Profesional Vietnam-Nueva Zelanda, además de presenciar la firma de varios documentos de cooperación.



La educación se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los principales pilares de los vínculos entre Vietnam y Nueva Zelanda. Miles de estudiantes vietnamitas han elegido el país oceánico para cursar estudios e investigaciones, mientras universidades, centros de formación profesional, institutos de investigación y empresas de ambos países han puesto en marcha numerosos programas de cooperación.



Ambas partes conceden gran importancia a la educación, la innovación, el crecimiento verde y el desarrollo sostenible, y comparten el compromiso con el respeto del derecho internacional y la promoción de un desarrollo centrado en las personas.



En este contexto, ambas partes ampliarán la cooperación en la formación de recursos humanos altamente cualificados, con los conocimientos y competencias necesarios para responder a las nuevas exigencias del desarrollo, y fomentarán al mismo tiempo la apertura de rutas aéreas directas entre ambos países.



Durante el Foro de Educación Superior y Formación Profesional Vietnam-Nueva Zelanda 2026, To Lam propuso intensificar la cooperación en la formación de talento para la economía digital, verde, circular y del conocimiento, con especial atención a ámbitos como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, las tecnologías digitales, la ciberseguridad, la biotecnología, la agricultura inteligente, la tecnología alimentaria, las energías renovables, la tecnología ambiental y otros sectores emergentes.



Los dos países promoverán asimismo la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos, fortalecerán la formación profesional y el desarrollo de competencias y ampliarán los intercambios de estudiantes, docentes, científicos, expertos y gestores educativos.



Generar un nuevo motor para profundizar los vínculos bilaterales

Nueva Zelanda posee importantes fortalezas en agricultura de alta tecnología, tecnología alimentaria, gestión de recursos naturales, economía verde, transformación digital, desarrollo sostenible y gobernanza pública moderna. Estos ámbitos responden a numerosas necesidades de desarrollo de Vietnam y ofrecen amplias oportunidades para profundizar la cooperación bilateral.



Vietnam es uno de los socios importantes de Nueva Zelanda en el Sudeste Asiático, gracias a una economía de rápido crecimiento, un mercado de más de 100 millones de habitantes, una fuerza laboral joven y un elevado nivel de integración en el comercio mundial.



El país está dispuesto a convertirse en una puerta de entrada para que las empresas neozelandesas amplíen su presencia en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mientras que Nueva Zelanda puede actuar como puente para que las empresas vietnamitas se integren más profundamente en las cadenas de valor de alta calidad de la región del Pacífico.



Las dos economías presentan un alto grado de complementariedad. El comercio y la inversión siguen siendo pilares de la cooperación bilateral, aunque todavía existe un amplio margen para aprovechar su potencial, especialmente en los sectores agrícola y acuícola. En esta nueva etapa, los vínculos económicos entre Vietnam y Nueva Zelanda estarán cada vez más sustentados en el conocimiento, la tecnología y la innovación.



Durante la Mesa Redonda Empresarial, To Lam reafirmó el compromiso de Vietnam de seguir mejorando el entorno de inversión para hacerlo más estable, transparente y competitivo, en línea con los estándares internacionales. Asimismo, aseguró que el país creará condiciones favorables para que las empresas neozelandesas inviertan a largo plazo y de manera eficaz, especialmente en agricultura de alta tecnología, industria alimentaria, educación, ciencia y tecnología, innovación y economía verde.



Por su parte, las empresas vietnamitas adoptarán un enfoque más proactivo para acceder al mercado neozelandés, no solo mediante el aumento del comercio, sino también a través de modelos de coinversión, investigación conjunta, desarrollo compartido de marcas y expansión coordinada hacia nuevos mercados.



Tras más de medio siglo de relaciones diplomáticas, Vietnam y Nueva Zelanda han construido una sólida base de confianza y cooperación. La visita de Estado de To Lam dio un nuevo impulso a estos vínculos y creó condiciones para generar beneficios más concretos para los pueblos y las empresas de ambos países, así como para contribuir a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región./.