Primera reunión extraordinaria del Parlamento busca abrir nuevos espacios para el desarrollo

Hanoi (VNA) – La primera reunión extraordinaria de la XVI Asamblea Nacional, cuya fase inicial concluyó el 13 de agosto, puso de relieve los esfuerzos del órgano legislativo por institucionalizar rápidamente las principales políticas del Partido, eliminar los obstáculos legales y abrir nuevos espacios para el desarrollo.



La cita se inauguró el 3 de agosto, poco después de que el Comité Central del XIV mandato del Partido concluyera con éxito su tercer pleno, en el que se adoptaron importantes orientaciones estratégicas para el desarrollo nacional.



El secretario general del Partido y presidente, To Lam, subrayó que las decisiones políticas del Comité Central deben traducirse en cambios sustanciales.



En la apertura de la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, reafirmó la determinación de convertir las instituciones en un motor del desarrollo y evitar que las barreras legales y los mecanismos superpuestos se conviertan en cuellos de botella.



Según el programa, la Asamblea Nacional examinará y aprobará 15 leyes y cuatro resoluciones normativas; dará sus primeras opiniones sobre siete proyectos de ley que serán considerados en su segundo periodo de sesiones; y decidirá sobre siete asuntos de su competencia, especialmente los relacionados con las infraestructuras estratégicas de transporte y el sistema urbano nacional.



Durante la primera fase, los diputados debatieron detalladamente en sesiones plenarias y de grupo, examinando las disposiciones de los proyectos de ley, evaluando sus efectos prácticos y aclarando cuestiones sobre las que persistían opiniones divergentes.



Los debates reflejaron una visión legislativa más estrechamente vinculada a las necesidades de la realidad. Las herramientas digitales y los sistemas de apoyo a la información también ayudaron a los diputados a acceder a los documentos y cotejar los textos jurídicos con mayor eficiencia.



El diputado Bui Hoai Son, miembro permanente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, describió esta primera reunión extraordinaria como una clara muestra de la estrecha coordinación entre el Parlamento, el Gobierno y el pueblo.



Expresó su esperanza de que las principales políticas y decisiones del Partido se traduzcan rápidamente en la práctica, contribuyendo a eliminar los obstáculos institucionales y crear un marco jurídico más favorable para el desarrollo nacional.



En la misma línea, la diputada Nguyen Thi Viet Nga, de la ciudad de Hai Phong, señaló que las decisiones examinadas durante la primera fase se centraron en tres grandes tareas: institucionalizar con prontitud las políticas del Partido, abordar los obstáculos surgidos en la práctica y crear nuevos espacios de desarrollo para las principales regiones económicas.



A pesar de la intensa carga de trabajo, los debates se desarrollaron de manera franca y sustantiva, centrándose en cuestiones socioeconómicas fundamentales. En particular, para leyes de gran alcance, como la Ley de Tierras revisada, la Ley de Negocios Inmobiliarios y la Ley de Vivienda, la Asamblea Nacional adoptó un enfoque integral, considerando sus estrechas interrelaciones en lugar de introducir modificaciones aisladas. El objetivo es resolver problemas jurídicos interconectados que se presentan en la práctica.



La descentralización y la delegación de competencias, acompañadas de un mayor control del poder, constituyeron otro de los principales focos de atención. Al debatir el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano, los diputados acogieron favorablemente las disposiciones destinadas a reforzar la autonomía de los gobiernos locales, al tiempo que destacaron que una mayor delegación debe ir acompañada de una supervisión más estricta.



En cuanto al ajuste de la política de inversión para la carretera de circunvalación N.º 5 de la Región Capital de Hanoi, los diputados hicieron hincapié en la necesidad de equilibrar las fuentes de financiación, la eficiencia operativa y la conectividad de las infraestructuras, y propusieron un mejor uso de la tecnología, una mayor participación de proveedores nacionales y el aprovechamiento de los ingresos procedentes de los fondos de tierras adyacentes y de los mecanismos de créditos de carbono.



Respecto al proyecto ferroviario Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, pidieron realizar cálculos integrales de los recursos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la inversión y la operación hasta el mantenimiento y el reembolso de la deuda, así como controlar estrechamente la inversión total y ampliar las opciones de aplicación de tecnologías avanzadas.



La reunión también examinó las propuestas para establecer Quang Ninh y Bac Ninh como ciudades administradas directamente por el Gobierno central.



La primera fase concluyó con un receso de cinco días, del 14 al 18 de agosto, durante el cual los organismos competentes revisarán, explicarán y modificarán con urgencia los proyectos de leyes y resoluciones. Está previsto que la Asamblea Nacional retome la segunda fase de la reunión del 19 al 24 de agosto para someter la legislación a votación, con el objetivo de eliminar obstáculos, liberar recursos y generar un nuevo impulso para el desarrollo nacional./.





Đặng Thu Trang