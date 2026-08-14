Vietnam coopera con EE.UU. para aplicar nuevas tecnologías en identificación de restos de mártires

Washington (VNA) - Una delegación encabezada por el viceministro de Defensa, teniente general Nguyen Van Gau, subjefe del Comité Directivo Nacional para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires (Comité Directivo 515), mantuvo sesiones de trabajo en la Universidad de Georgia y en una destacada instalación de medicina forense militar de Estados Unidos.



La visita constituye un paso importante en los esfuerzos de Vietnam por aplicar soluciones científicas y tecnológicas avanzadas a la búsqueda e identificación de los restos de soldados caídos.



Uno de los principales destinos fue la Universidad de Georgia, que cuenta con un destacado modelo de investigación interdisciplinaria para la localización y recuperación de restos humanos. Sus equipos de investigación han desarrollado un ecosistema científico integrado que combina historia, antropología, arqueología, inteligencia artificial (IA), sensores químicos, ADN ambiental (eDNA), teledetección y geofísica.



El viceministro de Defensa, Nguyen Van Gau, en la sesión de trabajo en la Universidad de Georgia. Foto: VNA

Los expertos subrayaron que, en terrenos complejos, ninguna tecnología por sí sola puede resolver todos los desafíos, por lo que es necesario integrar los registros históricos, las observaciones de campo y las modernas capacidades de procesamiento de datos.



Durante las sesiones de trabajo, la delegación vietnamita conoció diversas tecnologías avanzadas, especialmente el radar de penetración terrestre (GPR). Para adaptar esta tecnología a los suelos arcillosos y húmedos de Vietnam, donde la atenuación de las señales es elevada, los científicos han integrado sensores magnéticos y algoritmos de procesamiento de imágenes para detectar con mayor precisión las alteraciones de las capas del suelo asociadas a las fosas comunes.



Las autoridades de la universidad han mostrado especial interés en un proyecto destinado a aplicar tecnologías avanzadas para apoyar a Vietnam en la búsqueda e identificación de restos de mártires y han creado un equipo integrado por destacados científicos de los campos pertinentes.

Durante los últimos 18 meses, los investigadores han realizado varios viajes a Vietnam y desarrollado soluciones integrales con un alto grado de interdisciplinariedad. Este enfoque es considerado potencialmente innovador, ya que reúne una amplia gama de conocimientos y recursos con el objetivo final de localizar e identificar los restos de los soldados caídos.



Vietnam presta especial atención al análisis de ADN ambiental y a la espectrometría de plasma para identificar restos mezclados, junto con las tecnologías de radar magnético y de penetración terrestre. Un sistema móvil de análisis de eDNA podría detectar directamente en los lugares de búsqueda rastros biológicos de restos humanos, ayudando a los equipos de recuperación a evitar excavaciones de gran escala innecesarias.



La Universidad de Georgia se comprometió a transferir tecnologías, ofrecer cursos de capacitación de corta duración a los equipos vietnamitas encargados de la recuperación de restos y compartir materiales cartográficos. Se espera que esta ampliación de la cooperación internacional contribuya a acortar el proceso de búsqueda y verificación y renueve la esperanza de miles de familias de soldados caídos en Vietnam.



Anteriormente, la delegación realizó una visita de campo e intercambió experiencias prácticas en el Sistema de Examinadores Médicos de las Fuerzas Armadas (AFMES), en Delaware, donde conoció el funcionamiento de la instalación, su sistema de gestión de datos biológicos y los métodos de conservación de restos y muestras forenses.



Las conversaciones se centraron en las técnicas forenses de nueva generación y la gestión de expedientes en el Laboratorio de Identificación de ADN de las Fuerzas Armadas, especializado en análisis de ADN para apoyar la búsqueda e identificación de militares fallecidos.



Durante la sesión de trabajo, Nguyen Van Gau afirmó que la aplicación de los avances científicos y tecnológicos es crucial para llevar a cabo la política de gratitud de Vietnam hacia quienes sacrificaron su vida por la independencia nacional.



Señaló que los conocimientos y experiencias prácticas adquiridos durante la visita proporcionarán una base importante para que el Comité Directivo 515 estudie y recomiende soluciones destinadas a mejorar los procedimientos de identificación forense militar en Vietnam.



Asimismo, el acceso proactivo a estándares internacionales de gestión de datos y tecnologías avanzadas de análisis podría generar avances significativos y contribuir a fortalecer la capacidad profesional de los centros de análisis de ADN del país.



La visita de la delegación no solo permitió conocer nuevos enfoques para la aplicación de tecnologías modernas, sino que también contribuirá a mejorar y estandarizar los procedimientos de examen forense e identificación de restos de mártires en Vietnam en los próximos años./.