Nuevos impulsos para las relaciones vietnamitas con Australia y Nueva Zelanda

Hanoi (VNA) – La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia y Nueva Zelanda, del 9 al 14 de agosto, ha generado nuevos impulsos para profundizar las relaciones con ambos países, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, educación, recursos humanos, comercio, inversión y transición verde.



En una entrevista concedida tras la visita, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, destacó que el viaje, el primero de To Lam a ambos países en sus actuales cargos, tuvo lugar cuando las relaciones bilaterales ya habían sido elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral. Según el ministro, la visita reafirmó la importancia que Vietnam concede a Australia y Nueva Zelanda y abrió una nueva etapa de cooperación más profunda, sustantiva y eficaz.



Los dirigentes de Australia y Nueva Zelanda manifestaron su alta valoración de las relaciones con Vietnam, así como de sus logros de desarrollo y su creciente papel regional e internacional. Las conversaciones también mostraron una elevada convergencia de posiciones sobre diversos asuntos regionales e internacionales, en un contexto de cambios complejos e impredecibles.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la gobernadora general de Nueva Zelanda, Cindy Kiro. (Foto: VNA)





Uno de los principales resultados fue el fortalecimiento de la confianza política y la ampliación de nuevos espacios de cooperación. Además de los ámbitos político-diplomático, económico y comercial, las partes acordaron impulsar la cooperación en seguridad y defensa, así como en ciencia y tecnología, innovación, educación y formación, recursos humanos, transición verde, minerales críticos, agricultura de alta tecnología y economía marítima.



Con Australia, se promovieron áreas como inteligencia artificial, semiconductores, transformación digital, minerales críticos, transición energética y formación de recursos humanos altamente cualificados. El Foro TechConnect contribuyó a estrechar los vínculos entre Gobiernos, empresas, universidades e instituciones de investigación, creando condiciones para avanzar hacia proyectos conjuntos de investigación, innovación y generación de valor.



Con Nueva Zelanda, la cooperación se centró en sectores con alto grado de complementariedad, especialmente educación y formación, desarrollo de recursos humanos, agricultura de alta tecnología y desarrollo sostenible. El Foro de Educación Vietnam-Nueva Zelanda y nuevos acuerdos de cooperación ampliaron los vínculos entre organismos públicos, empresas e instituciones educativas, además de promover la apertura de mercados agrícolas, la agricultura inteligente y la adaptación al cambio climático.



El ministro Le Hoai Trung subrayó que la cooperación económica se situó dentro de una visión más amplia, que no solo busca aumentar el comercio y la inversión, sino también fortalecer las cadenas de suministro, facilitar las actividades empresariales y aprovechar mejor las complementariedades entre las economías.



Durante la visita, 62 documentos y acuerdos de cooperación fueron firmados, incluidos tres importantes declaraciones conjuntas entre Vietnam y Australia sobre la profundización de la Asociación Estratégica Integral, el fortalecimiento de la resiliencia y capacidad de adaptación de las economías, y el impulso de la conectividad en ciencia, tecnología e innovación.



El ministro destacó que esta última declaración conjunta constituye un nuevo modelo de cooperación, orientado no solo a la transferencia de tecnología, sino también a la investigación y el desarrollo conjuntos, la creación conjunta de valor y el aprovechamiento de recursos en sectores como minerales críticos, energías renovables, agricultura de alta tecnología y recursos humanos cualificados.



Otro aspecto destacado de la visita fue la atención prestada por el máximo dirigente de Vietnam a la comunidad de connacionales en Australia y Nueva Zelanda, especialmente a intelectuales, expertos y empresarios. To Lam reafirmó que los vietnamitas residentes en el extranjero forman una parte inseparable de la nación y constituyen un recurso importante para el desarrollo nacional.



En cuanto a los próximos pasos, Le Hoai Trung señaló que Vietnam, Australia y Nueva Zelanda intensificarán los intercambios de alto nivel y entre distintos canales, incluidos los parlamentarios y partidistas. Las partes también trabajarán para convertir rápidamente los compromisos alcanzados en programas y proyectos concretos.



Con Australia, Vietnam dará prioridad a la materialización de los nuevos acuerdos en ciencia y tecnología, innovación, inteligencia artificial, semiconductores, transformación digital, minerales críticos, energía y transición verde, además de eliminar obstáculos en comercio, inversión, logística y cadenas de suministro.



Con Nueva Zelanda, se potenciarán la educación y formación, los recursos humanos, la agricultura de alta tecnología, el acceso a los mercados agrícolas, la ciencia y tecnología, la innovación, la transición verde y el desarrollo sostenible.



En el ámbito multilateral, Vietnam reforzará las consultas estratégicas y la coordinación con Australia y Nueva Zelanda en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros foros regionales e internacionales, contribuyendo al diálogo, la confianza, el respeto del derecho internacional, la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo.



Según Le Hoai Trung, la prioridad inmediata será convertir los resultados de la visita en acciones concretas, con tareas, responsables, plazos y mecanismos de seguimiento claramente definidos, tomando los beneficios para la población y las empresas y la eficacia de los resultados como principales criterios de evaluación. Con ello, Vietnam busca dar un nuevo impulso al desarrollo profundo, sustantivo y eficaz de sus relaciones con Australia y Nueva Zelanda./.