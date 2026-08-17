Drones ayudan a Hanoi a detectar infracciones y reducir los atascos

Hanoi (VNA) - Hanoi está probando el uso de drones o vehículos aéreos no tripulados (UAV) para detectar infracciones, supervisar el tráfico y apoyar la gestión de los puntos de congestión, inicialmente en los barrios de Hoan Kiem y Tay Ho. La tecnología permite ampliar el alcance de la vigilancia y mejorar la capacidad de las fuerzas encargadas de garantizar la seguridad y el orden.



Durante la fase piloto, el sistema se centra en seis grupos de conductas o indicios de infracción: estacionamiento en zonas prohibidas, estacionamiento indebido en la calzada o la acera, venta ambulante, carreras ilegales, exceso de velocidad y porte de armas. Además, puede actualizarse y adaptarse a las necesidades de gestión de cada vía o zona.



Con el apoyo de los UAV, las autoridades han detectado y gestionado 510 infracciones relacionadas con la seguridad y el orden del tráfico y el orden urbano. Solo entre el 3 y el 9 de agosto, el sistema registró 60 infracciones de orden urbano en el tramo de la Circunvalación 1. De ellas, cuatro fueron sancionadas con multas por un total de 2,7 millones de dongs (103 dólares), mientras que las otras 56 continúan siendo verificadas para aplicar sanciones mediante imágenes, conforme a la normativa.



La Policía de Hanoi ha ampliado entretanto el uso de los drones para patrullar y supervisar las circunvalaciones 1 y 3. El 14 de agosto, el Departamento de Policía de Tráfico de Hanoi, el Equipo de Policía de Tráfico número 7 y otras unidades especializadas emplearon UAV para detectar infracciones y apoyar la gestión de los atascos durante las horas punta en la Circunvalación 3.



Desde el aire, los dispositivos pueden cubrir un área amplia y transmitir imágenes en directo al Centro de Información y Mando y a los equipos desplegados sobre el terreno. Apenas 15 minutos después del despegue, uno de los drones permitió detectar una infracción.



En la Circunvalación 3 elevada, los UAV ayudaron a identificar conductas como circular por el carril de emergencia o cambiar de carril sin activar el intermitente. La información se transmite posteriormente a las unidades responsables para que puedan comprobar y gestionar directamente las infracciones o verificarlas mediante las imágenes registradas.



El teniente primero Nguyen Ngoc Tu, del Equipo de Policía de Tráfico número 7, explicó que las imágenes y vídeos de alta nitidez captados por los UAV permiten a los agentes mostrar claramente a los conductores la infracción cometida cuando son detenidos para su comprobación.



Paralelamente, entre el 3 y el 9 de agosto, la Policía de Hanoi registró 2.076 infracciones pendientes de verificación para su gestión mediante imágenes. De ellas, 178 fueron detectadas por un sistema de cámaras con inteligencia artificial (IA), mientras que otras 1.898 fueron comunicadas directamente por ciudadanos y organizaciones de 99 comunas y barrios. En particular, se registraron 88 casos relacionados con el uso indebido de las aceras.



La combinación de cámaras con IA, UAV y la participación ciudadana está ampliando la capacidad de vigilancia y permitiendo detectar con mayor rapidez las infracciones en amplias zonas de la capital.



No obstante, las imágenes captadas deben someterse a un proceso de comprobación y verificación para completar las pruebas necesarias antes de que las autoridades puedan imponer sanciones conforme a la normativa.



La aplicación de estas tecnologías también contribuye a elevar la conciencia y el cumplimiento voluntario de las normas de tráfico. Los resultados de la fase piloto servirán de base para que Hanoi evalúe su eficacia, perfeccione el modelo operativo y estudie ampliar su aplicación a otras áreas de la gestión urbana, avanzando hacia una capital más inteligente y moderna y unos servicios públicos cada vez más eficaces./.

VNA