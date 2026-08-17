Zonas económicas e industriales de la provincia de Quang Ngai atraen 19,4 mil millones de USD

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - Hasta la mitad de agosto, la Zona Económica de Dung Quat y los parques industriales de la provincia vietnamita de Quang Ngai han atraído 441 proyectos con un capital registrado total de unos 19,4 mil millones de dólares, según un informe presentado en un seminario sobre desarrollo sostenible.



El seminario, recientemente en esta localidad central, fue organizado por el Comité Popular provincial con motivo del 30.º aniversario de la creación de la Junta de Gestión de la Zona Económica de Dung Quat y los parques industriales de Quang Ngai.



Actualmente, Dung Quat alberga 350 proyectos de 293 empresas en funcionamiento, que generan empleo estable para cerca de 81.700 trabajadores. A ellos se suman unos 20.000 expertos, ingenieros y obreros que participan en la construcción de grandes proyectos estratégicos.



Según el profesor asociado y doctor Luu The Anh, del Instituto de Recursos y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, orientar el desarrollo de Dung Quat y de los parques industriales hacia una economía verde permitirá no solo reducir las presiones ambientales y utilizar los recursos de forma más eficiente, sino también mejorar la calidad del crecimiento, elevar el atractivo para los inversores y fortalecer la competitividad empresarial.



El vicepresidente del Comité Popular local, Do Tam Hien, señaló que tres décadas de desarrollo han permitido a Dung Quat consolidar una importante base industrial y definir sus ventajas dentro del mapa industrial nacional. Sin embargo, advirtió que el contexto mundial está cambiando rápidamente y que la competencia por atraer inversiones ya no se basa principalmente en la disponibilidad de terrenos o en los bajos costes laborales.



Los estándares ambientales, la reducción de emisiones de carbono, la transición energética, la transformación digital y la economía circular se han convertido en requisitos cada vez más importantes. Al mismo tiempo, la ciencia, la tecnología y la innovación han pasado de ser factores de apoyo a constituir motores esenciales de la competitividad.



Ante este escenario, Tâm Hien planteó cuatro cuestiones clave: definir una nueva orientación de desarrollo, identificar nuevos motores de crecimiento, garantizar los recursos necesarios y renovar los mecanismos de organización y ejecución.



Lương Kim Sơn, jefe de la Junta de Gestión de Dung Quat y los parques industriales de Quang Ngai, destacó que la zona ha desarrollado un sistema portuario, infraestructuras técnicas y una comunidad empresarial importante, pero enfrenta nuevos retos relacionados con la calidad del crecimiento, el uso eficiente de los recursos, la protección ambiental, la tecnología y los recursos humanos.



En este nuevo escenario, los criterios ESG, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM), la economía digital y la inteligencia artificial están transformando los flujos mundiales de inversión. Por ello, Dung Quat debe pasar de un modelo basado en la expansión de la superficie a otro centrado en el desarrollo en profundidad, sustentado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El profesor asociado y doctor Lưu The Anh, de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, consideró que Quang Ngai reúne condiciones para desarrollar modelos de crecimiento verde basados en la industria ecológica, la economía circular, las energías limpias y la logística verde. La provincia cuenta con una base industrial diversificada en sectores como refinación y petroquímica, siderurgia, ingeniería mecánica, construcción naval, energía y manufactura.



Para avanzar hacia una economía verde hasta 2045, propuso perfeccionar los incentivos a las inversiones verdes, impulsar la innovación tecnológica y la transformación digital, desarrollar recursos humanos cualificados, mejorar las infraestructuras verdes y fortalecer la cooperación internacional y la financiación verde.



En materia de recursos humanos, las empresas de Dung Quat promueven la cooperación con centros de formación para desarrollar trabajadores especializados y reforzar las competencias digitales.



También se propuso crear un Centro de Innovación de Dung Quat para apoyar a las empresas, incubar startups industriales, conectar empresas con universidades e institutos, transferir tecnología y desarrollar un ecosistema de innovación.



Kim Son afirmó que Dung Quat seguirá siendo un centro industrial clave de Quang Ngai y de la región central, pero avanzará hacia una industria “más moderna, limpia y humana”, contribuyendo al desarrollo socioeconómico sostenible de la provincia./.

VNA