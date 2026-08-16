Vietravel Airlines inaugura ruta directa Ciudad Ho Chi Minh- Shenzhen

Hanoi (VNA) –Vietravel Airlines ha inaugurado una ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen, China, dando un nuevo paso en la expansión de su red internacional y convirtiéndose en la única aerolínea vietnamita que actualmente opera un servicio sin escalas entre ambas ciudades.



La nueva ruta conecta el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat (SGN), en Ciudad Ho Chi Minh, con el Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an (SZX), en respuesta a la creciente demanda de viajes entre ambos mercados por motivos de inversión, comercio, turismo y visitas familiares.



El vuelo entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen tiene una duración de dos horas y 50 minutos.



Bajo el lema “Una ruta, miles de conexiones”, Vietravel Airlines considera este nuevo servicio como un corredor de conectividad que une Vietnam con la Gran Área de la Bahía, uno de los principales centros de China en los ámbitos de la tecnología, la manufactura, el comercio, las finanzas y los servicios.



Un representante de Vietravel Airlines señaló que la nueva ruta también se enmarca en los esfuerzos de Vietnam y China por reforzar la conectividad bilateral, mientras que el transporte, la aviación, el turismo y los intercambios económicos continúan siendo importantes áreas de cooperación.



El servicio entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen incrementará la capacidad de transporte aéreo directo y contribuirá a facilitar los flujos turísticos, comerciales y de inversión entre ambos mercados.



Paralelamente a la ampliación de su red, Vietravel Airlines está desarrollando su oferta a bordo de cara a una nueva etapa de crecimiento, vinculando los viajes aéreos con los valores y la cultura de los destinos para mejorar la experiencia de los pasajeros durante todo el trayecto.



En línea con este enfoque centrado en los destinos, los pasajeros de los vuelos inaugurales entre ambas ciudades pudieron disfrutar de elementos culturales especialmente diseñados, como actuaciones con Ao dai (traje tradicional) vietnamitas y qipao chinos, platos inspirados en los sabores de ambos destinos, obsequios exclusivos de la ruta y guías turísticas de Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen.



Antes de la inauguración de la ruta, Vietravel Airlines organizó el 30 de julio una conferencia con agencias en Shenzhen, a la que asistieron más de 100 agentes de viajes, operadores turísticos y socios.



La aerolínea también está completando gradualmente su sistema de agentes generales de ventas y su red de distribución en el mercado chino, creando una base comercial para la operación de sus servicios en el país./.

VNA