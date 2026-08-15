Vietnam fortalece cooperación con las fuerzas políticas de Brasil

Buenos Aires (VNA) - Una delegación del Partido Comunista de Vietnam (PCV), encabezada por Le Hong Quang, miembro del Comité Central del Partido y subdirector de su Comisión de Asuntos Internos, realizó una visita de trabajo de dos días a Brasil para profundizar la cooperación bilateral.



Durante el encuentro con el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), encabezado por los secretarios Marcelino Granja Mendes y Neide Freitas, Le Hong Quang transmitió los saludos del Comité Central del PCV a la presidenta del PCdoB, Luciana Santos, así como a sus dirigentes y militantes, y felicitó al partido con motivo de su 104 aniversario.



Ambas partes recordaron la solidaridad y el firme apoyo brindados por el PCdoB y el pueblo brasileño a Vietnam durante la pasada lucha por la independencia y la reunificación nacional, así como en la actual proceso de desarrollo del país.



Los dirigentes del PCdoB destacaron que la experiencia de Vietnam en la lucha por la independencia, la renovación y el desarrollo constituye una importante fuente de referencia e inspiración para la lucha por el progreso social en Brasil.



En el contexto de los preparativos para las elecciones de octubre, el PCdoB compartió sus prioridades políticas y destacó el potencial de cooperación en ciencia y tecnología.



Como una de las fuerzas que integran la coalición gobernante en Brasil, el PCdoB desempeña un papel de liderazgo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y considera la ciencia y la tecnología uno de los pilares del desarrollo y un área con amplias perspectivas de cooperación con Vietnam.



En el encuentro con el Partido de los Trabajadores (PT), fuerza política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sus representantes afirmaron que las relaciones entre Brasil y Vietnam, caracterizadas por una amistad tradicional, atraviesan una nueva etapa con numerosas oportunidades, especialmente tras la elevación de los vínculos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica en noviembre de 2024 y la visita del presidente Lula a Vietnam en marzo de 2025.



El PT valoró los logros de Vietnam en la lucha por la independencia y el proceso de Renovación, y destacó su experiencia como una referencia importante.



Le Hong Quang informó sobre la situación de Vietnam y los principales resultados alcanzados en su desarrollo, y felicitó al PT y al Gobierno del presidente Lula por sus avances en materia económica, reducción de la pobreza, protección social, medio ambiente y fortalecimiento del papel internacional de Brasil.



Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación en América Latina y cuestiones internacionales de interés común, y destacaron la importancia del multilateralismo, la solidaridad y la cooperación entre los países en desarrollo.



Le Hong Quang en una sesión de trabajo con la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam. (Foto: VNA)



Durante la visita, la delegación vietnamita también se reunió con el Grupo Parlamentario de Amistad Brasil-Vietnam, presidido por Márcio Honaiser.



Ambas partes destacaron el desarrollo constante de las relaciones bilaterales desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1989 y señalaron que la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica abrió un nuevo marco para profundizar una cooperación más sustantiva.



La parte brasileña destacó la creciente importancia de Vietnam en el Sudeste Asiático y su potencial como socio para que Brasil amplíe sus vínculos con la ASEAN.



Asimismo, señaló que Brasil puede desempeñar un papel de puente para que Vietnam fortalezca sus vínculos con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y otros países de la región.



Ambas partes coincidieron en que las economías de Vietnam y Brasil son altamente complementarias y ofrecen un amplio margen para ampliar la cooperación.



Le Hong Quang valoró el papel del Grupo Parlamentario de Amistad en el fortalecimiento de los vínculos entre los órganos legislativos y los pueblos de ambos países, y destacó la importancia de la diplomacia parlamentaria para consolidar la confianza política, promover el entendimiento mutuo y contribuir a la implementación de los acuerdos bilaterales.

En materia económica, ambas partes coincidieron en que aún existe un amplio potencial por aprovechar.

Vietnam propuso que el Congreso brasileño continúe apoyando el perfeccionamiento del marco jurídico y la creación de condiciones favorables para las inversiones y actividades empresariales de ambos países, especialmente en agricultura de alta tecnología, procesamiento, energías renovables, transformación digital, ciencia y tecnología, logística y formación de recursos humanos.

También acordaron impulsar las relaciones entre Vietnam y el Mercosur, así como los intercambios empresariales y los foros de promoción comercial y de inversiones.

Le Hong Quang en una sesión de trabajo con la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam. (Foto: VNA)

La delegación vietnamita mantuvo además un encuentro con la Asociación de Amistad Brasil-Vietnam, durante el cual ambas partes destacaron el papel de la diplomacia de pueblo a pueblo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y acordaron seguir promoviendo los lazos de amistad y los intercambios entre organizaciones sociales, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Vietnam-Brasil./.