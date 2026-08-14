Proponen medidas disciplinarias contra exviceministro de Agricultura y Medio Ambiente

Hanoi (VNA) – La Comisión de Control Disciplinario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebró hoy en Hanoi su 11.ª sesión, en la que examinó y concluyó varios asuntos, entre ellos una propuesta para aplicar medidas disciplinarias a miembros del Partido que cometieron infracciones en las organizaciones partidistas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la provincia de Dong Nai.



La Comisión concluyó que Tran Quy Kien, exmiembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Ministerio y exviceministro de Agricultura y Medio Ambiente, y Nguyen Thi Gai, exmiembro del Comité del Partido de Dong Nai, secretaria del Comité del Partido y directora general de la Corporación de Caucho de Dong Nai, evidenciaron un deterioro en sus posturas políticas, su ética y estilo de vida, además de vulnerar las normas del Partido y las leyes del Estado en el ejercicio de sus funciones.



Asimismo, determinó que ambos incumplieron las disposiciones sobre las conductas prohibidas para los miembros del Partido y la responsabilidad de dar ejemplo, lo que provocó consecuencias muy graves y afectó seriamente el prestigio de sus organizaciones partidistas, organismos y localidades, por lo que corresponde la aplicación de medidas disciplinarias.



Teniendo en cuenta la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de las infracciones, así como sus causas y la normativa vigente del Partido, la comisión propuso a las autoridades competentes considerar la imposición de medidas disciplinarias contra Tran Quy Kien y Nguyen Thi Gai.



La Comisión también examinó los resultados de su supervisión sobre el Buró Ejecutivo del Comité del Partido del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, así como sobre el Buró Ejecutivo del Comité del Partido y el secretario de la Corporación Alimentaria del Sur.



Aunque reconoció los aspectos positivos y los logros alcanzados, la Comisión también señaló diversas infracciones y deficiencias.



En este sentido, instó a las entidades implicadas a aprovechar sus fortalezas, realizar con prontitud las revisiones pertinentes, extraer seriamente las lecciones correspondientes, elaborar planes concretos para subsanar las infracciones y deficiencias detectadas e informar de los resultados a la comisión.



Durante la sesión, la Comisión también examinó y resolvió un recurso de apelación contra una medida disciplinaria del Partido en un caso concreto y emitió conclusiones sobre otros asuntos de importancia./.

VNA