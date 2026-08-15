Política

Vietnam felicita a India por su 80.º aniversario de Independencia

Los principales dirigentes de Vietnam enviaron mensajes de felicitación a los líderes de India por el 80.º aniversario del Día de la Independencia de la República de India.

Los ciudadanos indios celebran el 80.º aniversario del Día de la Independencia del país. (Fuente: VNA)
Los ciudadanos indios celebran el 80.º aniversario del Día de la Independencia del país. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Los principales dirigentes vietnamitas enviaron este sábado mensajes de felicitación a sus homólogos indios con motivo del 80.º aniversario del Día de la Independencia de la República de India, que se celebra el 15 de agosto.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, felicitó a la presidenta india, Droupadi Murmu; el primer ministro Le Minh Hung, al primer ministro Narendra Modi; y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, al presidente de Lok Sabha (Cámara Baja del Parlamento), Om Birla.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, transmitió un mensaje de felicitación a su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar./.

VNA
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