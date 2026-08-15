Vietnam, Camboya y Laos fortalecen cooperación judicial

Phnom Penh (VNA) - La 8.ª Conferencia de Tribunales de las Provincias Fronterizas de Vietnam, Camboya y Laos se celebró el 14 de agosto en Phnom Penh, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los sistemas judiciales de los tres países ante los desafíos derivados de los delitos transnacionales y los litigios transfronterizos.



Durante la apertura, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Laos, Phayvy Syboualypha, destacó que la conferencia constituye una oportunidad para que los órganos judiciales de los tres países intercambien conocimientos profesionales, compartan experiencias y refuercen la coordinación en la solución de cuestiones surgidas en las zonas fronterizas.



Por su parte, el presidente del Tribunal Popular Supremo de Vietnam, Nguyen Van Quang, valoró positivamente la cooperación cada vez más sustantiva y eficaz entre los sistemas judiciales de las tres naciones indochinas.



Tras 16 años, la conferencia se ha consolidado como un foro importante para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la confianza y el entendimiento mutuos, contribuyendo a estrechar la amistad y la cooperación entre Vietnam, Camboya y Laos, afirmó.



En un contexto de creciente integración internacional y de expansión de los intercambios económicos, comerciales y de inversión, también aumenta la incidencia de delitos transnacionales, especialmente los relacionados con la alta tecnología y el narcotráfico, así como de litigios civiles y comerciales con elementos transfronterizos.



Esta situación exige una coordinación y un apoyo mutuo más estrechos entre los organismos judiciales de los tres países para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la justicia y contribuir a construir una frontera de paz, amistad, estabilidad y desarrollo sostenible, subrayó Nguyen Van Quang.



El dirigente vietnamita valoró especialmente los temas seleccionados para la conferencia, al considerar que responden a cuestiones prácticas que requieren una coordinación más estrecha y frecuente entre los órganos judiciales.



Asimismo, reafirmó que el Tribunal Popular Supremo de Vietnam concede gran importancia a la cooperación con sus homólogos de Camboya y Laos y desea continuar profundizando estos vínculos.



Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Camboya, Chiv Keng, señaló que la conferencia ofrece una oportunidad para evaluar la aplicación de la Declaración Conjunta adoptada en Da Nang, Vietnam, en 2024, así como para fortalecer la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional y en la resolución de casos civiles y comerciales con elementos transfronterizos.



Durante la conferencia, los participantes analizaron la aplicación de la Declaración Conjunta de 2024 y compartieron experiencias en la prevención, lucha y resolución judicial de fraudes facilitados por la tecnología.



También abordaron medidas para mejorar la eficacia en la solución de litigios civiles y comerciales transfronterizos, así como la gestión de casos relacionados con el tráfico de drogas entre los tres países.



Al término de la conferencia, las delegaciones de Vietnam, Camboya y Laos firmaron un comunicado conjunto en el que acordaron continuar fortaleciendo la cooperación judicial durante el próximo período.



Al margen de la reunión, Nguyen Van Quang mantuvo encuentros con el presidente del Tribunal Supremo Popular de Laos, Phayvy Syboualypha, y con el presidente de la Corte Suprema de Camboya, Chiv Keng.



En estas reuniones, las partes valoraron positivamente los resultados de la cooperación alcanzados en los últimos años y acordaron continuar con el intercambio de delegaciones, reforzar la coordinación y estudiar la firma de nuevos documentos de cooperación, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre sus respectivos sistemas judiciales y lograr resultados más concretos.



Con anterioridad, Nguyen Van Quang fue recibido por el rey Norodom Sihamoni de Camboya en el Palacio Real. El monarca destacó la organización de este acontecimiento regional y lo consideró un foro útil para que los tribunales de los tres países intensifiquen sus contactos, compartan experiencias y coordinen su labor, contribuyendo a construir una frontera de paz y amistad.



El funcionario también visitó la Embajada de Vietnam en Camboya, donde escuchó el estado de las relaciones bilaterales y expresó su esperanza de que la misión diplomática continúe promoviendo las relaciones de amistad y la confianza mutua entre ambas naciones./.

VNA