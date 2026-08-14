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Visitas de máximo dirigente vietnamita refuerzan vínculos con compatriotas en Oceanía

Las visitas de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia y Nueva Zelanda no solo marcan un hito en las relaciones exteriores de Vietnam con esos dos países, sino que también transmiten una percepción más clara del interés del Partido y del Estado por la comunidad de residentes connacionales en el extranjero.

Huynh Tan Dat, presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia, en la entrevista. (Fuente: VNA)
Huynh Tan Dat, presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia, en la entrevista. (Fuente: VNA)

Canberra (VNA)- Las visitas de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Australia y Nueva Zelanda no solo marcan un hito en las relaciones exteriores de Vietnam con esos dos países, sino que también transmiten una percepción más clara del interés del Partido y del Estado por la comunidad de residentes connacionales en el extranjero.

Tran Ba Phuc, presidente de la Asociación de Empresarios Vietnamitas en Australia, evaluó que la visita marca un hito que reafirma la creciente posición de Vietnam, así como la importancia de las relaciones entre ambas naciones.

Sin embargo, para quienes viven lejos de su tierra natal, el significado más personal de este viaje reside en el sentido de conexión con el desarrollo del país, comentó durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Oceanía.

Esto sirve de fuente de motivación para que la comunidad vietnamita en el extranjero siga mirando hacia su tierra natal y contribuyendo al desarrollo del país de origen, enfatizó.

Tran Ba Phuc también expresó su confianza en que Vietnam tendrá más mecanismos favorables para que sus compatriotas en el extranjero puedan conectar eficazmente con las necesidades de desarrollo del país de origen.

A su vez, Huynh Tan Dat, presidente de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Australia, valoró que la visita no solo genera un nuevo impulso a la Asociación Estratégica Integral entre los dos países, sino que también demuestra la atención que el Partido y el Estado prestan a los jóvenes y alumnos coterráneos en el exterior.

Se espera que en el futuro, la juventud, incluidos intelectuales, obtengan más oportunidades para participar en programas de cooperación entre ambas naciones y brindar más aportes prácticos a Vietnam, expresó.

Mientras que la comunidad empresarial y los estudiantes perciben nuevas oportunidades en los ámbitos de la economía, el conocimiento y los recursos humanos, quienes pertenecen al sector cultural anhelan un vínculo más duradero entre generaciones.

Minh Ha Patmore, miembro de la Organización de Intercambio Cultural Vietnam-Australia (VACEO), formuló votos porque los nuevos avances en la relación entre los dos países generen más oportunidades para que la cultura vietnamita logre una mayor presencia en Australia, especialmente entre las nuevas generaciones.

También demostró su deseo de que la comunidad de residentes vietnamitas aquí tenga un espacio para preservar y presentar la música, los instrumentos y la cultura tradicionales de Vietnam, ayudando así a los jóvenes nacidos y criados en Australia a comprender sus raíces y a mantenerse conectados con ellas.

Por otro lado, Nguyen Truong Khoa, vicepresidente de la Asociación de Amistad Nueva Zelanda-Vietnam, declaró que el viaje del Secretario General y Presidente, To Lam, ha generado grandes esperanzas de una etapa de vínculos más estrechos entre ambos países.

Compartió que los resultados de la visita pronto se verían reflejados en cambios que repercuten más directamente en la vida de las personas, sobre todo un mayor intercambio en los ámbitos de la educación, el turismo y la tecnología y —en particular— la posibilidad de establecer conexiones aéreas directas entre Vietnam y Nueva Zelanda.

Desde una perspectiva académica, Nguyen Lam Giang —jefa de la Unidad de Relaciones Exteriores para el Sudeste Asiático y Asia Oriental de la Universidad de Waikato y copresidenta de la Red de Conocimiento de Vietnam en Nueva Zelanda— consideró que la visita se lleva a cabo en un momento en que la relación entre ambos países afronta numerosas oportunidades nuevas.

De acuerdo con la especialista, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación son ámbitos en los que la comunidad intelectual vietnamita en Nueva Zelanda puede actuar como puente de conexión.

Además, Nguyen Lam Giang expresó su confianza en que la visita allane el camino para programas de cooperación específicos en formación, investigación y transferencia de conocimientos, al tiempo que permite a la comunidad de residentes vietnamitas aquí participar más activamente en la conexión entre ambas naciones./.

VNA
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