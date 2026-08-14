Argentina reafirma su voluntad de fortalecer la cooperación con la ASEAN

Buenos Aires (VNA) - Argentina reafirmó su voluntad de continuar ampliando y profundizando la cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), particularmente en los ámbitos del comercio, la inversión, la tecnología y la innovación, en un contexto en el que el Sudeste Asiático desempeña un papel cada vez más relevante en las redes económicas mundiales.



Durante el acto conmemorativo del 59 aniversario de la fundación de la ASEAN (8 de agosto), celebrado el 13 de agosto en Buenos Aires, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Fernando Brun, destacó que la ASEAN ha consolidado firmemente su posición en el proceso de integración regional a lo largo de casi seis décadas.



Con 11 Estados miembros, cerca de 700 millones de habitantes y una economía cercana a los 4 billones de dólares, la ASEAN constituye actualmente una de las regiones económicas más dinámicas y de creciente influencia en el mundo, expresó.



Brun consideró que la dimensión de las relaciones económicas entre Argentina y la ASEAN todavía no refleja plenamente su potencial.



“En 2025, el comercio bilateral de bienes superó los 10,3 mil millones de dólares. De manera destacada, en el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas hacia la ASEAN aumentaron cerca de un 60% interanual, hasta alcanzar los 4,66 mil millones de dólares”, subrayó.



Estas cifras, señaló, muestran el amplio margen existente para profundizar la cooperación, no solo en materia comercial, sino también en inversión, tecnología e innovación. Argentina busca incrementar su presencia en los dinámicos mercados del Sudeste Asiático y, al mismo tiempo, atraer inversiones procedentes de esta región.



Argentina presta especial atención a la ampliación de las exportaciones de productos con mayor valor agregado y al fortalecimiento de la cooperación en sectores como la biotecnología, la industria farmacéutica, la industria satelital, la energía nuclear y otras áreas de la economía basada en el conocimiento.



El pasado mes de julio, Argentina e Indonesia firmaron protocolos sanitarios que facilitarán las exportaciones argentinas de carne vacuna congelada y procesada, menudencias bovinas y productos lácteos al mercado indonesio. Brun explicó que Argentina impulsa un ambicioso programa de integración económica con la región, en el que la ASEAN ocupa un lugar central.



La firma del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur constituye un paso importante en este proceso, mientras Argentina promueve un Mercosur más flexible para acelerar la ampliación de los vínculos comerciales con nuevos socios, añadió.



Argentina también ha solicitado formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), del que forman parte países de la ASEAN como Malasia, Singapur y Vietnam.



Según Brun, la participación en estos mecanismos de integración económica permitirá a Argentina contribuir a la creación de reglas comerciales previsibles, marcos jurídicos estables y mejores condiciones para que las empresas inviertan, amplíen su producción y aumenten sus exportaciones.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Asia y el Pacífico de Argentina, Eduardo Pliauzer, destacó la creciente importancia de las relaciones entre Argentina y los países del Sudeste Asiático.



Señaló que el comercio se ha convertido en un componente fundamental de los vínculos de Argentina con Asia y el Pacífico, pero consideró necesario avanzar hacia una relación más amplia, que abarque la cooperación económica, la inversión, la tecnología y la innovación.



Pliauzer reafirmó el compromiso de la Cámara de Comercio de Asia y el Pacífico de Argentina de continuar desempeñando un papel de puente entre Argentina y los países de la ASEAN, promoviendo el diálogo, un mayor conocimiento mutuo y nuevas oportunidades para las comunidades empresariales de ambas partes.



En representación de los países de la ASEAN en Argentina, el embajador de Indonesia, Sulaiman Syarif, destacó que la ASEAN se ha construido sobre los principios de solidaridad y respeto mutuo.



Subrayó que los vínculos entre la ASEAN y Argentina ya no constituyen únicamente una relación diplomática, sino que se han convertido cada vez más en una necesidad económica, política y estratégica, especialmente en un contexto de reconfiguración de las cadenas mundiales de suministro.



Sulaiman Syarif señaló que Asia se está convirtiendo en uno de los principales socios comerciales de Argentina, mientras el Sudeste Asiático ocupa un lugar cada vez más destacado.



Con sus amplios y dinámicos mercados, sus elevadas tasas de crecimiento y su creciente importancia en las cadenas mundiales de suministro, la ASEAN ofrece numerosas oportunidades para que Argentina amplíe sus mercados de exportación, atraiga inversiones y diversifique sus relaciones económicas internacionales.



Argentina se adhirió al Tratado de Amistad y Cooperación (TAC) de la ASEAN en 2017, reafirmando así su compromiso con los principios de solución pacífica de controversias, respeto mutuo y no injerencia.



El embajador Sulaiman Syarif enfatizó que, en un contexto en el que Asia se consolida como uno de los principales motores del crecimiento económico mundial, el fortalecimiento de los vínculos con la ASEAN no solo permitirá a Argentina ampliar sus mercados y diversificar sus socios comerciales, sino también generar nuevas oportunidades para atraer inversiones, impulsar la cooperación tecnológica y participar más profundamente en las cadenas regionales de valor.



A su juicio, aprovechar eficazmente las complementariedades entre ambas partes contribuirá a transformar el potencial de la relación Argentina-ASEAN en resultados concretos, prácticos y beneficiosos a largo plazo./.

VNA