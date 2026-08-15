Política

Vietnam y Nueva Zelanda refuerzan cooperación estratégica en investigación

Vietnam y Nueva Zelanda buscan fortalecer la cooperación académica y de investigación con un Centro de Vietnam en la Universidad de Auckland y nuevas redes estratégicas.

El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, se reúne con Antje Fiedler, directora del Instituto Asia-Nueva Zelanda (NZAI) de la Universidad de Auckland. (Fuente: VNA)
El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, se reúne con Antje Fiedler, directora del Instituto Asia-Nueva Zelanda (NZAI) de la Universidad de Auckland. (Fuente: VNA)

Auckland (VNA) - Vietnam y Nueva Zelanda buscan elevar la cooperación académica y de investigación estratégica a una nueva etapa, mediante mecanismos más regulares y sustanciales y con la propuesta de crear un Centro de Vietnam en el Instituto Asia-Nueva Zelanda (NZAI) de la Universidad de Auckland.

La iniciativa fue abordada el 13 de agosto durante una reunión entre una delegación de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y el Consejo Teórico Central de Vietnam, encabezada por el profesor y doctor Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político y presidente del Consejo Teórico Central, y dirigentes del NZAI, en el marco de la visita de Estado al país oceánico del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

Las partes coincidieron en que la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral proporciona una base política favorable para profundizar los vínculos entre las instituciones de investigación de ambos países.

En este contexto, Nguyen Xuan Thang subrayó la necesidad de que las instituciones de investigación estratégica desempeñen un papel más activo en el análisis y asesoramiento de políticas, contribuyendo a fortalecer el entendimiento entre los Gobiernos, las empresas y los pueblos de Vietnam y Nueva Zelanda.

La cooperación futura deberá superar los intercambios académicos puntuales y avanzar hacia mecanismos institucionalizados, regulares y sostenibles. Entre las áreas prioritarias figuran el comercio internacional, la transformación digital, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, el desarrollo verde, las energías renovables, la economía circular y la transición energética.

Vietnam mostró especial interés en la experiencia de Nueva Zelanda en materia de desarrollo verde y energías renovables, particularmente en el desarrollo de la energía eólica, incluida la eólica marina. Ambas partes analizaron también la posibilidad de compartir experiencias sobre planificación, protección ambiental y de los ecosistemas y formulación de políticas en este ámbito.

Otro de los asuntos destacados fue el papel de la comunidad vietnamita en Nueva Zelanda. Con unas 15.000 personas, entre ellas científicos, profesores, expertos y empresarios, constituye un importante recurso para fortalecer los vínculos bilaterales.

Los expertos vietnamitas residentes en el país oceánico podrían integrarse de manera más activa en redes de investigación, asesoramiento de políticas y cooperación académica. En este sentido, la creación de un Centro de Vietnam en el NZAI se perfila como una de las iniciativas más relevantes.

El centro podría tener su punto de coordinación en la Universidad de Auckland, pero estaría concebido como una plataforma abierta a expertos de distintos centros de investigación y universidades neozelandesas, incluidas instituciones de Auckland y Wellington.

La iniciativa busca ampliar la conexión entre académicos, instituciones de investigación y comunidades de expertos de ambos países, además de promover estudios sobre Vietnam, las relaciones bilaterales y cuestiones económicas, tecnológicas y de desarrollo de interés común.

De concretarse, el Centro de Vietnam contribuiría a crear un espacio permanente para el intercambio de conocimientos y el análisis de políticas, dando mayor profundidad y continuidad a la cooperación estratégica entre Vietnam y Nueva Zelanda./.

VNA
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