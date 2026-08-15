Política

Estados Unidos prioriza ayudar a Vietnam a identificar restos de mártires

EE.UU. reafirmó que apoyar a Vietnam en la búsqueda e identificación de soldados caídos es una prioridad moral y acordó ampliar la cooperación técnica y de ADN.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Washington (VNA) - Las agencias competentes de Estados Unidos consideran una responsabilidad moral y una prioridad absoluta apoyar a Vietnam en la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados vietnamitas caídos durante la guerra.

Así se afirmó durante una reunión celebrada el 14 de agosto entre el coronel general Nguyen Van Gau, viceministro de Defensa y subjefe del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de Vietnam, y representantes de la Agencia de Contabilización de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA), en el marco de su visita de trabajo a Washington.

Ambas partes revisaron los resultados de la cooperación en la búsqueda de militares estadounidenses desaparecidos durante la guerra en Vietnam, una de las primeras iniciativas de colaboración humanitaria entre los dos países. Esta cooperación se ha prolongado durante décadas e incluye cientos de operaciones conjuntas sobre el terreno.

La coordinación responsable, incondicional y basada en la buena voluntad de Vietnam ha contribuido a localizar y repatriar los restos de cientos de militares estadounidenses, sentando una base importante para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

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El coronel general Nguyen Van Gau, viceministro de Defensa y subjefe del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires de Vietnam, trabaja con representantes de la Agencia de Contabilización de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA). (Fuente: VNA)


Durante la reunión, la parte vietnamita pidió a las agencias estadounidenses acelerar la desclasificación y transferencia de registros y documentos relacionados con la guerra, así como promover entre los veteranos estadounidenses el suministro de información sobre posibles lugares de enterramiento de soldados vietnamitas.

Vietnam también solicitó a la DPAA intensificar el intercambio de procedimientos técnicos y la transferencia de tecnologías avanzadas para la extracción y secuenciación de ADN, incluida la técnica de polimorfismo de nucleótido único (SNP).

Asimismo, propuso que Estados Unidos proporcione equipos especializados y organice programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades para el personal técnico vietnamita.

Por su parte, los representantes estadounidenses señalaron que, gracias a sus modernos equipos, personal altamente cualificado y procesos avanzados, el tiempo medio para identificar con precisión un caso es actualmente de unos dos años. Ante la gran cantidad de restos que aún deben ser buscados e identificados en Vietnam, reconocieron que esta tarea supone un desafío considerable.

Las agencias estadounidenses competentes afirmaron que continuarán brindando el máximo apoyo posible, especialmente en aquellos ámbitos en los que Estados Unidos dispone de fortalezas y Vietnam tiene mayores necesidades.

La reunión permitió alcanzar importantes consensos y abrir nuevas vías de cooperación bilateral para hacer frente a las consecuencias de la guerra, contribuyendo a acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados vietnamitas caídos.

Estos esfuerzos no solo ayudarán a aliviar el dolor de las familias que aún esperan noticias sobre sus seres queridos, sino que también contribuirán a fortalecer la confianza y la cooperación entre Vietnam y Estados Unidos./.

VNA
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