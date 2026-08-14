Política

Dirigentes vietnamitas expresan sus condolencias por fallecimiento de ex premier chino

Dirigentes vietnamitas enviaron hoy mensajes de condolencias a sus homólogos chinos por el fallecimiento de Zhu Rongji, exmiembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y ex primer ministro del Consejo de Estado de China.

Zhu Rongji, exmiembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ex primer ministro del Consejo de Estado de China. (Fuente: Xinhua/VNA)
Zhu Rongji, exmiembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ex primer ministro del Consejo de Estado de China. (Fuente: Xinhua/VNA)

Hanoi (VNA) – Dirigentes vietnamitas enviaron hoy mensajes de condolencias a sus homólogos chinos por el fallecimiento de Zhu Rongji, exmiembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y ex primer ministro del Consejo de Estado de China.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, enviaron mensajes de condolencias al secretario general del Comité Central del PCCh y presidente de China, Xi Jinping; al primer ministro del Consejo de Estado, Li Qiang; al titular del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji; y a Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, secretario del Secretariado del Comité Central del PCCh y jefe de la Oficina del Comité Central del PCCh, así como a la familia del fallecido.

Los mensajes destacaron que Zhu Rongji fue un destacado líder que realizó importantes contribuciones al proceso de reforma y apertura de China y a la integración del país en la economía mundial.

El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre valoran las significativas contribuciones del exdirigente chino al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y China durante los primeros años del siglo XXI, señalaron.

Los principales dirigentes vietnamitas expresaron su convicción de que, bajo el liderazgo del Comité Central del PCCh, con el secretario general y presidente Xi Jinping a la cabeza, el pueblo chino transformará el dolor en fortaleza y seguirá cosechando mayores logros en la construcción de una China socialista moderna, fuerte, próspera, democrática, civilizada, armoniosa y hermosa.

Asimismo, afirmaron que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam conceden gran importancia a las relaciones con China y están dispuestos a trabajar junto con sus homólogos chinos para profundizar aún más los vínculos bilaterales, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.

Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también envió un mensaje de condolencias a su homólogo chino, Wang Yi./.

VNA
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