Extranjeros que ingresen o residan legalmente en Vietnam podrán obtener una identificación electrónica

Hanoi (VNA) - Los extranjeros que ingresen o residan legalmente en Vietnam podrán solicitar cuentas de identificación electrónica de cualquier nivel, de acuerdo con un nuevo decreto del Gobierno que modifica y complementa el Decreto N.º 69/2024/ND-CP, del 25 de junio de 2024, sobre identificación y autenticación electrónicas.



El nuevo decreto también modifica la Cláusula 4 del Artículo 4, relativa a los principios de identificación y autenticación electrónicas, y establece que las personas y organizaciones no estarán obligadas a presentar documentos cuando la información correspondiente ya se encuentre integrada en el sistema.



En concreto, los ciudadanos vietnamitas mayores de seis años que dispongan de una tarjeta de identidad ciudadana o de una tarjeta de identidad válida podrán solicitar una cuenta de identificación electrónica de nivel 1 o 2. Los menores de seis años que cuenten con una tarjeta de identidad podrán solicitar una cuenta de identificación electrónica de nivel 1.



Los documentos no clasificados como secretos de Estado y expedidos a organismos, organizaciones o particulares por autoridades competentes se sincronizarán y actualizarán automáticamente en el sistema electrónico de identificación y autenticación cuando las bases de datos de las entidades pertinentes estén conectadas a dicho sistema.



Los organismos estatales, las organizaciones políticas y las organizaciones sociopolíticas podrán utilizar la información y los documentos disponibles en el sistema de conformidad con sus funciones y atribuciones. Las organizaciones y los particulares también podrán acceder a su propia información y documentos.



No obstante, el uso, a través de la aplicación nacional de identificación, de información y documentos pertenecientes a otras organizaciones o particulares requerirá la autorización de sus respectivos titulares.



Cabe destacar que el nuevo decreto incorpora una lista de documentos expedidos a organismos, organizaciones y particulares que podrán integrarse y actualizarse en la aplicación nacional de identificación electrónica. La relación incluye 66 tipos de documentos personales, entre ellos certificados de nacimiento, certificados de información de residencia, pasaportes ordinarios, visados, certificados de registro de vehículos, permisos de conducción y licencias de inversión.



Asimismo, contempla 140 tipos de documentos expedidos a agencias y organizaciones, incluidos certificados de registro de muestras de sellos, certificados de denominación, licencias comerciales y permisos de exportación e importación.



El decreto entrará en vigor el 28 de septiembre de 2026./.

VNA