HD Hyundai Eco Vina amplía su planta en Quang Ngai con una inversión de 116 millones de dólares

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - La empresa HD Hyundai Eco Vina inició este sábado un proyecto de 116 millones de dólares para ampliar y modernizar su planta de fabricación de tanques independientes ecológicos en la Zona Económica de Dung Quat, en la provincia central de Quang Ngai, con el objetivo de elevar su capacidad de producción y reforzar la industria mecánica de alta tecnología.



El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, asistió a la ceremonia de inicio del proyecto, que ocupará más de 26,6 hectáreas junto a las instalaciones actuales y elevará la inversión total de la planta a 451 millones de dólares.



La nueva fase permitirá ampliar la fabricación de productos mecánicos de alta tecnología, impulsar el desarrollo de la industria auxiliar y fortalecer la participación de Quang Ngai en las cadenas mundiales de suministro industrial y energético.



La planta estará especializada principalmente en la fabricación de tanques para gas natural licuado (GNL), gas licuado de petróleo (GLP), combustibles y productos químicos, así como equipos para proyectos de energía limpia y transición energética y grandes estructuras industriales con elevada capacidad de carga.



Las instalaciones incorporarán tecnologías avanzadas del Grupo HD Hyundai y estarán orientadas a convertirse en un centro de fabricación de gran escala en Vietnam y el Sudeste Asiático, capaz de atender tanto la demanda nacional como los mercados internacionales.



El presidente del Comité Popular de Quang Ngai, Nguyen Duc Tam, destacó que el inicio del proyecto constituye un nuevo hito después de tres décadas de atracción de inversiones en Dung Quat. A su juicio, la ampliación abrirá nuevas oportunidades para desarrollar la industria pesada, la fabricación mecánica y la economía marítima de la provincia.



En materia laboral, HD Hyundai Eco Vina mantendrá los cerca de 1.500 puestos de trabajo existentes y prevé contratar y capacitar a otros 1.500 trabajadores locales. Las autoridades provinciales pidieron a la empresa y a los contratistas acelerar la ejecución, garantizar la seguridad y la calidad de las obras y cumplir estrictamente las normas ambientales.



Choi Seung Huyn, presidente y director general de HD Hyundai Eco Vina, señaló que la nueva inversión forma parte de la estrategia de desarrollo a largo plazo del grupo en Vietnam. El proyecto permitirá incrementar la producción y las exportaciones de productos mecánicos de alta tecnología y aprovechar la creciente demanda de equipos destinados a las energías limpias y renovables y a las infraestructuras de GNL.



La empresa continuará además desarrollando la fabricación de grúas portuarias, una de sus líneas tradicionales, al tiempo que modernizará sus instalaciones, incorporará nuevas tecnologías y mejorará los sistemas de gestión de calidad para satisfacer las exigencias de los clientes internacionales.



El proyecto contempla asimismo tecnologías avanzadas, soluciones para mejorar la eficiencia energética y sistemas de gestión ambiental conforme a estándares internacionales. Estas medidas buscan reducir el impacto ambiental, promover una producción más verde y contribuir al proceso de transición energética de Vietnam.



Con más de 440 proyectos y un capital registrado cercano a 20 mil millones de dólares, las zonas económicas e industriales de Quang Ngai se han convertido en uno de los principales motores de la economía provincial. Actualmente, unos 350 proyectos están en funcionamiento, generan más de 81.000 empleos y contribuyen con más del 70% al crecimiento económico, las exportaciones, los ingresos presupuestarios y la creación de empleo de la provincia./.

VNA