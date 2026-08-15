Economía

Vietnam perfecciona sus instituciones para impulsar la economía privada

La provincia de Phu Tho acelera la reforma administrativa, la digitalización y la mejora institucional para reducir costes y crear un entorno favorable a la economía privada.

Gracias a la acelerada transformación digital de los funcionarios, la tasa de tramitación puntual de las solicitudes en la comuna de Tam Dao ha alcanzado casi el 100%. (Fuente: VNA)
Gracias a la acelerada transformación digital de los funcionarios, la tasa de tramitación puntual de las solicitudes en la comuna de Tam Dao ha alcanzado casi el 100%. (Fuente: VNA)

Phu Tho, Vietnam (VNA) - La economía privada desempeña un papel cada vez más importante en Vietnam, por lo que la provincia de Phu Tho acelera la reforma administrativa, perfecciona el marco institucional, impulsa la transformación digital y acompaña a las empresas para reducir costes, acortar los plazos de los trámites y crear un entorno de inversión transparente y favorable.

Los avances en la reforma administrativa se reflejan en la ejecución de proyectos clave. En la comuna de Luong Son, el proyecto del complejo de descanso, ocio y entretenimiento Thung Lung Nu Hoang ha completado la liberación de 130,9 de las 141,7 hectáreas previstas, casi el 92%, mientras que el proyecto de zona urbana ecológica y turística de alta gama Dong Truong Son ha alcanzado más del 93%.

Durante los primeros seis meses de 2026, Luong Son llevó a cabo la liberación de terrenos para 57 proyectos, con una superficie total de más de 815 hectáreas, de las cuales más del 55% ya han sido liberadas. La localidad también reforzó la verificación del origen de los terrenos, la publicación de los expedientes y el diálogo con la población para acelerar los proyectos.

A nivel provincial, las autoridades han reforzado la coordinación en los procedimientos relacionados con inversiones, tierras, liberación de terrenos, reasentamiento y determinación de los precios del suelo. Una campaña intensiva de 45 días permitió resolver prácticamente todos los expedientes administrativos atrasados.

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En una empresa en la provincia de Phu Tho. (Fuente: VNA)

La digitalización también está contribuyendo a mejorar la eficiencia de la gestión. En el primer semestre, Phu Tho recibió y procesó más de 612.000 expedientes administrativos, de los cuales casi el 96% fueron tramitados en línea, y estandarizó más de 2.100 procedimientos.

La provincia también participa activamente en la elaboración y revisión de normas sobre inversión, tierras, empresas, ciencia y tecnología y transformación digital, con el objetivo de eliminar disposiciones que presentan deficiencias, reducir los controles previos y reforzar los controles posteriores.

Hasta la fecha, el 100% de los datos sobre tierras de Phu Tho se ha sincronizado con la Base de Datos Nacional, sentando las bases para estudiar la construcción de un sistema inteligente de gestión territorial basado en inteligencia artificial y macrodatos.

En 2025, Phu Tho figuró entre las cinco localidades líderes del país en calidad de gestión económica provincial y se situó en el grupo de buen desempeño del Índice de Competitividad Provincial (PCI), además de ocupar el segundo puesto nacional en el índice de acceso a los recursos.

En adelante, la provincia continuará aplicando la Resolución 68-NQ/TW, con especial atención a perfeccionar las instituciones, eliminar disposiciones superpuestas, reducir los trámites y costes de cumplimiento, mejorar los mecanismos de “vía verde” y reforzar la disciplina administrativa, con el objetivo de generar nuevos impulsos para el desarrollo de la economía privada./.

VNA
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