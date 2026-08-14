Economía

Vietnam y Corea del Sur impulsan empresas conjuntas tecnológicas

Representantes vietnamitas y sudcoreanos se reunieron en un coloquio organizado recientemente en la ciudad de Busan para debatir un modelo de empresa conjunta vinculado a la transferencia de tecnología.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)
Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Seúl (VNA)-Representantes vietnamitas y sudcoreanos se reunieron en un coloquio organizado recientemente en la ciudad de Busan para debatir un modelo de empresa conjunta vinculado a la transferencia de tecnología.

Al intervenir en la reunión, la cónsul general de Vietnam en Busan, Doan Phuong Lan, informó sobre la Resolución 57-NQ/TW relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación; la Resolución del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del mandato XIV, sobre la reforma del modelo de desarrollo y la Resolución 10-NQ/TW sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera.

Vietnam está transitando hacia un modelo de crecimiento impulsado por la productividad, el conocimiento y la innovación, vinculando la inversión extranjera con la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las capacidades endógenas, reiteró.

Al mismo tiempo, comunicó que el objetivo para el periodo previo a 2030 es alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto de dos dígitos y elevar el ingreso per cápita a ocho mil 500 dólares.

En el encuentro, representantes empresariales sudcoreanos, en general, y de Busan, en particular, prestaron atención especial a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025 de Vietnam que reconoce por primera vez la «tecnología como un activo apto para aportaciones de capital».

Esto abre la posibilidad de que las compañías con sede en esta ciudad participen en empresas conjuntas aportando conocimientos técnicos y procesos de producción en lugar de efectivo.

Mientras tanto, las empresas surcoreanas con operaciones en Vietnam también propusieron a fomentar la cooperación entre la región suroriental de Corea del Sur y las localidades vietnamitas con necesidades de desarrollo similares.

En esta ocasión, ambas partes acordaron promover la conectividad empresarial en sectores prioritarios y la organización de equipos de investigación de campo en Vietnam, así como estudiar la posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación entre el Fondo Technopark de Busan (BTP) y socios vietnamitas en materia de investigación y desarrollo conjunto, pruebas de productos y capacitación de personal.

En los últimos tiempos, BTP ha sido actuado como punto de enlace para conectar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Busan con los programas de apoyo del Gobierno de Corea del Sur en sectores priorizados por Vietnam, tales como la tecnología marítima inteligente, la ingeniería mecánica, las tecnologías limpias y la transformación digital./.

VNA
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