Vietnam organiza Foro Jurídico de la ASEAN 2026 sobre IA

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Justicia de Vietnam organizará del 18 al 19 del presente mes en Hanoi el Foro Jurídico de la ASEAN 2026 bajo el lema «Aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la elaboración y aplicación de leyes en la era digital».



En declaraciones a la prensa, el viceministro de Justicia de Vietnam Nguyen Thanh Tinh informó que el evento se lleva cabo en el contexto de que la transformación digital y el rápido desarrollo de la IA están repercutiendo profundamente en todos los ámbitos de la vida socioeconómica, incluidos los procesos de elaboración y aplicación de las leyes.



La inteligencia artificial está abriendo numerosas oportunidades para mejorar la calidad de la formulación de políticas, perfeccionar el sistema jurídico y apoyar la aplicación de la ley, comentó.



Vietnam promulgó la Ley de Inteligencia Artificial en diciembre de 2025, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo en contar con una ley específica sobre esta materia, comunicó.



Esto constituye una base jurídica fundamental para la investigación, el desarrollo y la aplicación de la IA de manera segura y responsable; reafirma la política de Vietnam de integración proactiva y cooperación internacional; participación en el establecimiento y la configuración de normas y marcos de gobernanza mundiales y salvaguardia de los intereses y la soberanía nacionales en el ámbito de la inteligencia artificial, entre otros, reiteró.



Se espera que el Foro sirviera de plataforma para que los representantes de la ASEAN compartieran experiencias prácticas y buscaran soluciones para la aplicación segura y responsable de la IA, contribuyendo así al desarrollo de un sistema jurídico moderno y transparente, capaz de adaptarse a las exigencias de la era digital, expresó.



Al organizar el Foro Jurídico de la ASEAN de 2026 centrado en la inteligencia artificial, el Ministerio de Justicia de Vietnam aspira abrir un nuevo enfoque estratégico que brinda resultados tangibles y aborda cuestiones prácticas en la región, compartió.



El foro también constituye una oportunidad para compartir modelos eficaces y mejores prácticas de diversos países, promover el fortalecimiento de las capacidades digitales del personal jurídico y judicial, y reforzar la cooperación regional en materia de investigación, desarrollo de políticas y aplicación de la inteligencia artificial.



El acontecimiento contribuirá a impulsar el desarrollo de un marco jurídico moderno y armonizado, capaz de adaptarse a los nuevos desafíos de la era digital, con el objetivo de lograr una Comunidad de la ASEAN caracterizada por una gobernanza jurídica eficaz y sostenible.



De acuerdo con Nguyen Thanh Tinh, los temas clave del foro se incluyen el estado actual de la aplicación de la IA en la elaboración y el perfeccionamiento de las leyes; el desarrollo de un portal jurídico nacional; las experiencias de los países de la ASEAN en el establecimiento de marcos jurídicos para la inteligencia artificial y las orientaciones para fortalecer la cooperación entre las agencias del bloque.



Para el Ministerio de Justicia de Vietnam, las experiencias internacionales servirán de referencia fundamental a medida que continúa innovando en la elaboración y aplicación de leyes, y lleva a cabo eficazmente los lineamientos principales del Partido sobre el perfeccionamiento institucional y la transformación digital nacional, puntualizó.



Vietnam quiere trabajar juntos con los demás países de la ASEAN para construir un ecosistema de cooperación abierto, intercambiar experiencias y brindar apoyo mutuo, garantizando que la IA se convierta verdaderamente en un motor para mejorar la calidad de la elaboración y aplicación de leyes, como contribución al desarrollo sostenible de la Comunidad de la ASEAN en la era digital./.

VNA