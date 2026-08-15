Cultura marítima, motor del desarrollo futuro de ciudad de Hai Phong

Hai Phong, Vietnam (VNA) - La milenaria cultura marítima de Hai Phong constituye un recurso endógeno para impulsar el desarrollo de la economía marítima, la logística, los puertos inteligentes y la transformación digital, al tiempo que refuerza la identidad de esta importante ciudad portuaria del norte de Vietnam.

El yacimiento arqueológico de Cai Beo, en la isla de Cat Ba, con unos siete mil años de antigüedad, es considerado una de las cunas más antiguas de la cultura marítima vietnamita y el mayor poblado pesquero prehistórico descubierto hasta la fecha.

Desde el siglo XVI, la zona se consolidó como un importante puerto comercial, contribuyendo al desarrollo de la estrategia marítima de Dai Viet y sentando las bases de la actual Hai Phong.

Tras la creación del Consejo Municipal en 1888, la ciudad se convirtió rápidamente en uno de los principales centros industriales, comerciales y de transporte de Indochina. Durante las guerras de resistencia, forjó la tradición de “Lealtad y valentía – Determinación para vencer” y, tras la reunificación nacional, mantuvo un papel pionero en la renovación económica, consolidándose como el principal centro de la economía marítima del norte de Vietnam.

En la era digital, estos valores históricos continúan acompañando el desarrollo económico de la ciudad. Hai Phong cuenta actualmente con mil 868 proyectos de inversión extranjera directa (IED) en vigor, con un capital registrado de unos 54 mil millones de dólares, y estudia la creación de una Zona Franca como nuevo motor de crecimiento.

El complejo industrial DEEP C. (Fuente: deepc.vn)

El desarrollo sostenible también avanza mediante proyectos como el complejo industrial DEEP C y el Parque Industrial Nam Cau Kien, considerado el primer parque industrial ecológico de Vietnam.

Bruno Jaspaert, director general de DEEP C, señaló que la reforma administrativa, las infraestructuras modernas y una visión estratégica a largo plazo han convertido a la ciudad de Hai Phong en un destino atractivo para inversiones de alta calidad.

Pham Hong Diep, presidente de SHINEC, consideró necesario formar una nueva generación de empresarios con visión global, identidad nacional y capacidad de integración internacional, capaz de participar más profundamente en las cadenas mundiales de suministro sin perder los valores de determinación y resiliencia propios de la urbe.

Por su parte, Tran Bao Huy, intelectual originario de Hai Phong con experiencia profesional en Corea del Sur y China, destacó que el desarrollo de la Zona Económica Costera Meridional, la expansión portuaria y la futura Zona Franca abrirán nuevas oportunidades para convertir a la ciudad en un moderno centro regional de economía marítima.

A su juicio, los jóvenes profesionales vietnamitas en el extranjero, especialmente aquellos con experiencia en logística, transformación digital y desarrollo sostenible, pueden desempeñar un papel importante como puente entre Hai Phong y los principales centros tecnológicos internacionales.

Desde una cultura marítima forjada durante miles de años hasta su actual estrategia de integración internacional, la ciudad de Hai Phong avanza hacia el objetivo de convertirse en un moderno centro de economía marítima, aprovechando su patrimonio cultural como una fuente de desarrollo sostenible en la nueva etapa./.