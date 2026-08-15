Hanoi y Rusia estrechan cooperación en transporte ferroviario urbano

Moscú (VNA) - Hanoi y Rusia buscan ampliar la cooperación en el desarrollo del transporte ferroviario urbano, especialmente en materia de metro, infraestructura subterránea, tecnología y formación de recursos humanos, tras una serie de reuniones de una delegación intersectorial vietnamita en Moscú y San Petersburgo los días 13 y 14 de agosto.



La delegación, encabezada por Tran Duc Thang, miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido de Hanoi, mantuvo reuniones con autoridades y empresas rusas para intercambiar experiencias y explorar nuevas oportunidades de colaboración en el sector ferroviario.



En Moscú, Tran Duc Thang se reunió con Dmitry Zverev, secretario de Estado y viceministro de Transporte de Rusia, y dirigentes de Ferrocarriles Rusos (RZD). El dirigente vietnamita destacó las capacidades tecnológicas y técnicas de Rusia y señaló que Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh están priorizando el desarrollo del transporte urbano, el metro y las infraestructuras inteligentes.



En este contexto, Hanoi busca aprovechar la experiencia rusa en políticas y normas técnicas para el ferrocarril urbano y las obras subterráneas, así como en diseño, integración tecnológica, transferencia de tecnología y formación de personal.



La capital vietnamita ha aprobado un plan maestro con una visión de 100 años, que contempla el desarrollo de una ciudad inteligente, los espacios subterráneos, las economías de baja y gran altura, nuevas líneas de metro y conexiones de transporte interregional.



Asimismo, Hanoi invita a empresas rusas a participar en los proyectos de metro previstos en su planificación del transporte hasta 2030, con visión hasta 2050. La ciudad también propone ampliar el intercambio de expertos y experiencias en la construcción, gestión y operación de líneas ferroviarias urbanas.



Entre las áreas de cooperación figuran además la aplicación de inteligencia artificial y macrodatos para mejorar la gestión del tráfico y reducir la congestión, así como la integración tecnológica entre las distintas líneas de metro y la creación de un centro de control centralizado.



Hanoi también estudia convertir las estaciones y las obras subterráneas en espacios arquitectónicos vinculados con la identidad cultural e histórica de la capital y plantea la creación de consorcios para desarrollar proyectos ferroviarios urbanos.



En cuanto a Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi propuso a la parte rusa coordinarse con las autoridades vietnamitas para estudiar oportunidades de inversión y el suministro de equipos y tecnología destinados a las principales líneas de metro. Las dos mayores ciudades del país están dispuestas a facilitar la participación de empresas y expertos rusos en sus proyectos de infraestructura de transporte.



Durante la reunión con RZD, Tran Duc Thang afirmó que Vietnam considera el desarrollo ferroviario un sector prioritario por su capacidad para transportar grandes volúmenes de pasajeros y mercancías de manera rápida, segura, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, además de fortalecer las conexiones nacionales e internacionales.



En este sentido, Hanoi busca la cooperación rusa en inversión, asesoramiento sobre políticas, elaboración de normas técnicas, gestión y operación ferroviaria, transferencia de tecnología y formación de recursos humanos.



En San Petersburgo, la delegación vietnamita se reunió el 14 de agosto con el gobernador Aleksander Beglov. La ciudad rusa reafirmó su disposición a compartir experiencias con las localidades vietnamitas y valoró positivamente que Hanoi se haya convertido en su quinta localidad hermana en Vietnam.



El acuerdo de cooperación firmado en mayo de 2025 abarca ámbitos como economía, comercio, turismo, educación, salud, deporte y cultura, además de la promoción de inversiones y la conexión empresarial.



San Petersburgo mostró especial interés en ampliar la cooperación con Hanoi en el desarrollo del metro. La ciudad rusa cuenta con una amplia experiencia en la construcción de sistemas subterráneos en condiciones geológicas complejas y posee una de las redes de metro con mayor profundidad media del mundo.



En funcionamiento desde 1955, el metro de San Petersburgo continúa expandiéndose e incorporando nuevas tecnologías para la construcción, operación y pago de billetes, experiencia que podría resultar de interés para Hanoi en su proceso de ampliación de la red ferroviaria urbana.



Los intercambios mantenidos en Moscú y San Petersburgo ponen de manifiesto el potencial del ferrocarril urbano como nuevo eje de cooperación entre Hanoi y Rusia. Para la capital vietnamita, que busca ampliar su red de metro, desarrollar espacios subterráneos y avanzar hacia un sistema de transporte inteligente, la cooperación con el país europeo abre oportunidades para acceder a experiencia, tecnología y modelos especializados de gestión.



Tran Duc Thang afirmó que los organismos competentes de Hanoi continuarán coordinándose con la parte rusa para concretar los acuerdos alcanzados y promover nuevos proyectos de cooperación, aprovechando las necesidades y fortalezas de ambas partes./.

VNA