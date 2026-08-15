Provincia de Quang Ngai busca nuevos motores de crecimiento para la región central de Vietnam

Quang Ngai, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Quang Ngai busca liberar recursos, eliminar obstáculos y generar nuevos motores de crecimiento para alcanzar una expansión de dos dígitos en 2026 y sentar las bases de un desarrollo más dinámico y sostenible durante el período 2026-2030.



Así lo afirmó el viceprimer ministro permanente Pham Gia Tuc, miembro del Buró Político, durante una reunión celebrada este 15 de agosto con el Comité Permanente del Partido de Quang Ngai, en la que se evaluó la situación socioeconómica de la provincia y se analizaron medidas para impulsar la inversión pública, mejorar la gestión y acelerar los proyectos estratégicos.



La economía provincial mantiene una evolución positiva. El Producto Interno Bruto Regional del primer semestre se estimó en 74,382 billones de dong (2,84 mil millones de dólares), un aumento interanual del 8,55%, mientras que la producción industrial creció un 14,1% durante los primeros siete meses del año. Los ingresos presupuestarios alcanzaron 21,427 billones de dong (más 819 millones de dólares), equivalentes al 63,7% de la meta asignada por el Gobierno central y un 11,4% más que en el mismo período de 2025.



Entre las principales propuestas de Quang Ngai destaca la creación de un Centro Nacional de Refinación, Petroquímica y Energía en la Zona Económica de Dung Quat mediante mecanismos y políticas especiales, junto con el desarrollo de Ly Son como centro nacional de turismo marítimo e insular.



La provincia también propuso impulsar el proyecto de la autopista Quang Ngai-Kon Tum, ajustar la ubicación de la estación de Quang Ngai de la futura línea ferroviaria de alta velocidad Norte-Sur y acelerar los proyectos vinculados al yacimiento de gas Ca Voi Xanh. Asimismo, solicitó avanzar en la planificación del aeropuerto de Mang Den y agilizar el traslado de una línea eléctrica de 500 kV para garantizar el calendario de las obras.



Representantes de los ministerios y organismos centrales expresaron su disposición a coordinarse con Quang Ngai para resolver las dificultades institucionales, normativas y administrativas que afectan a los proyectos prioritarios.



Pham Gia Tuc pidió a Quang Ngai continuar perfeccionando el funcionamiento del modelo de administración local de dos niveles y fortalecer el equipo de funcionarios para responder a las nuevas exigencias de gestión.



En comercio exterior, instó a la provincia a diversificar y ampliar los mercados nacionales e internacionales, prestando especial atención a Laos, Camboya, Tailandia, el noreste de Asia y la Unión Europea. También pidió aprovechar las ventajas del puerto de Dung Quat y del paso fronterizo de Bo Y para impulsar las exportaciones y facilitar a las empresas los procedimientos aduaneros, logísticos y de certificación de origen.



En agricultura, Quang Ngai deberá promover la aplicación de alta tecnología y el procesamiento profundo, especialmente en el caso del ginseng Ngoc Linh y otras plantas medicinales. El objetivo es desarrollar una zona nacional de producción de medicamentos naturales y evitar que los productos se exporten sin procesar, lo que limita su valor añadido.



Para ello, el viceprimer ministro subrayó la importancia de desarrollar marcas sólidas y competitivas capaces de conquistar los mercados internacionales.



El turismo constituye otro de los pilares de la estrategia de crecimiento provincial. El Gobierno orienta a Quang Ngai a construir una cadena turística que conecte la Altiplanicie Occidental con la costa y articule destinos como Ly Son, My Khe, Sa Huynh, Dung Quat, Mang Den y Bo Y.



En este marco, Ly Son deberá avanzar hacia un centro de turismo marítimo e insular, mientras que Mang Den se orientará al ecoturismo y al turismo de descanso de alta calidad. El desarrollo de la economía nocturna, los servicios de alojamiento y las actividades comerciales será también fundamental para prolongar la estancia de los visitantes y aumentar su nivel de gasto.



Pham Gia Tuc pidió finalmente a Quang Ngai abandonar los modelos tradicionales de crecimiento y avanzar hacia un modelo basado en la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la transición verde, con un seguimiento estrecho del cumplimiento de los objetivos, semana a semana y trimestre a trimestre.



El secretario del Comité del Partido de Quang Ngai, Ho Van Nien, afirmó que la provincia aprovechará el respaldo de los organismos centrales para transformar las nuevas oportunidades en motores concretos de desarrollo y avanzar hacia el objetivo de convertirse en un polo de crecimiento dinámico y sostenible de la región central de Vietnam./.

VNA