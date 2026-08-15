Vietnam apuesta por el turismo deportivo para diversificar su oferta

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Las competiciones deportivas se están convirtiendo en un nuevo atractivo turístico para numerosas localidades vietnamitas, que buscan diversificar su oferta, prolongar la estancia de los visitantes y aumentar los ingresos de las economías locales.



La provincia norteña de Quang Ninh es uno de los ejemplos más destacados. La Maratón Internacional del Patrimonio de Ha Long, celebrada por primera vez en 2014, reúne cada año a decenas de miles de corredores nacionales y extranjeros. Su recorrido junto a la bahía de Ha Long permite combinar la competición con el descubrimiento de los paisajes, la cultura y los servicios turísticos de la provincia. En 2025, se convirtió en la primera maratón de Vietnam en obtener la certificación internacional World Athletics Label Road Race de la Federación Mundial de Atletismo.



La prueba forma parte del sistema de Carreras del Patrimonio, impulsado por DHA Vietnam para poner en valor los patrimonios naturales, culturales e históricos del país a través del deporte. Según su director general, Nguyen Tri, los recorridos permiten a los participantes competir y, al mismo tiempo, conocer el territorio, lo que puede incentivar posteriores viajes turísticos.



Quang Ninh también ha ampliado esta estrategia a otras disciplinas, como golf, ciclismo, ajedrez, voleibol de playa, fútbol, bádminton y pickleball. Estos eventos atraen a deportistas y visitantes y generan un efecto multiplicador sobre el alojamiento, transporte, comercio, gastronomía y otros servicios, contribuyendo a fortalecer la economía turística de la provincia.



El modelo se está extendiendo a otras zonas del país. Las provincias montañosas del norte aprovechan sus bosques, arrozales en terrazas y aldeas para organizar carreras de trail, trekking y montañismo, mientras las localidades costeras del centro y centro-sur desarrollan actividades como surf, paddle surf y submarinismo.



Nguyen Cong Hoan, presidente del Consejo de Administración de Flamingo Redtours y jefe del Comité de Comunicación y Transformación Digital de la Asociación de Turismo de Vietnam, señaló que el turismo deportivo responde a una demanda cada vez más diversificada. El mercado no se limita a los participantes, sino que incluye también a espectadores, familiares y grupos empresariales.



Además, este segmento presenta un elevado potencial de gasto y estancias más prolongadas, al tiempo que genera oportunidades para numerosos servicios turísticos. Por ello, puede ayudar a las localidades a crear productos diferenciados y reducir su dependencia de los modelos tradicionales de turismo.



No obstante, Vietnam aún carece de una estrategia nacional para desarrollar el turismo deportivo. La organización de competiciones depende principalmente de iniciativas de localidades y empresas, lo que puede provocar una planificación fragmentada, eventos similares o coincidencias de fechas y públicos.



También existe una falta de recursos humanos especializados, ya que este tipo de turismo requiere profesionales con conocimientos tanto del sector turístico como de las distintas disciplinas deportivas, además de experiencia en organización de eventos, seguridad y atención médica.



Nguyen Thanh Tung, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Ninh, consideró que el turismo deportivo puede convertirse en un importante motor para diversificar la oferta y elevar la competitividad de los destinos. A su juicio, cada localidad debe aprovechar sus propias ventajas paisajísticas, culturales y de infraestructura, y vincular las competiciones con actividades culturales y campañas de promoción turística.



Quang Ninh está aplicando este enfoque mediante un calendario de eventos durante todo el año y la ampliación de las disciplinas deportivas adaptadas a las características de cada zona.



Nguyen Tri subrayó que construir eventos deportivos con marcas reconocidas requiere inversiones y una estrategia a largo plazo. Por ello, consideró necesario combinar los esfuerzos empresariales con mecanismos de apoyo público que faciliten la inversión y permitan organizar competiciones de gran escala, capaces de ganar presencia en los mercados regional e internacional./.

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