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Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los vietnamitas en el extranjero

El Buró Político emitió la Resolución N.º 23-NQ/TW el 2 de agosto de 2026, enfocada en fortalecer el trabajo hacia los vietnamitas en el exterior, bajo el lema estratégico: "Construir una comunidad de vietnamitas en el extranjero más fuerte, elevar el poder blando y el prestigio nacional".

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Nguyen Thi Lan, presidenta de la Asociación de Vietnamitas en Chongqing y Sichuan, China. (Fuente: VNA)

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