Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los vietnamitas en el extranjero

Con el objetivo de continuar renovando y mejorando la eficacia de la labor relacionada con los vietnamitas en el extranjero, consolidar el gran bloque de unidad nacional, fortalecer la cooperación internacional y generar un nuevo impulso para que el país avance rápida y sosteniblemente en la nueva era, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, firmó la Resolución del Buró Político sobre la labor relativa a los connacionales en ultramar.