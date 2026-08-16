Ciudad de Hue apuesta por emprendimiento innovador basado en su patrimonio

Hue, Vietnam (VNA) - La ciudad centrovietnamita de Hue está construyendo la imagen de “antigua capital del emprendimiento innovador”, aprovechando sus ventajas en educación, patrimonio, cultura y calidad de vida para atraer a las nuevas generaciones, al tiempo que promueve las startups tecnológicas, la transformación digital y la explotación de los valores patrimoniales.

Hue cuenta actualmente con ocho Patrimonios Culturales Mundiales inscritos por la UNESCO, además de una amplia red de aldeas de oficios tradicionales, una gastronomía distintiva y paisajes naturales. Estos recursos ofrecen a las startups una base para desarrollar productos vinculados a la cultura local.

Vo Cong Tien, director ejecutivo del homestay An Thu Home Garden, transformó un terreno de más de 1.400 metros cuadrados, donde se encuentra una antigua casa conservada por su familia durante cuatro generaciones, en tres espacios de alojamiento que reflejan la arquitectura y la historia de Hue.

Explicó que el homestay no solo ofrece servicios de descanso, sino que también permite a los visitantes experimentar la cultura, la vida cotidiana y la gastronomía locales. El establecimiento está desarrollando además una nueva experiencia basada en “contemplar la lluvia de Hue y tomar té” en una casa antigua.

El Centro de Emprendimiento e Innovación de Thua Thien Hue desarrolla programas de incubación, formación en gestión y transformación digital, apoyo en materia de políticas y conexión de startups con inversores y expertos. Cada año, el Centro presta apoyo a entre 10 y 15 empresas, principalmente de los sectores de tecnología, productos artesanales tradicionales y gastronomía.

Según Cung Trong Cuong, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la ciudad de Hue, muchas startups aún presentan limitaciones en gestión financiera y de recursos humanos, así como en investigación de mercado. Al mismo tiempo, el mercado de Hue es relativamente pequeño y exigente, por lo que las empresas deben mejorar su capacidad de gestión y ampliar activamente su presencia fuera de la localidad.

Consideró que la combinación del patrimonio con la tecnología y los modelos empresariales modernos abre nuevas vías de desarrollo, permitiendo crear productos de mayor valor y, al mismo tiempo, difundir la cultura y la imagen de Hue.

Según el Comité Popular de la ciudad de Hue, para 2030 la ciudad aspira a contar con al menos 300 startups innovadoras, siete incubadoras y entre 5 y 10 empresas surgidas de universidades e institutos de investigación. Asimismo, el 100% de las instituciones de educación superior y formación profesional incorporarán contenidos sobre innovación y emprendimiento innovador en sus programas educativos.

Hue también aspira a situarse entre las 10 localidades líderes del país en el Índice Provincial de Innovación (PII), avanzando gradualmente hacia su consolidación como centro de innovación de la región central de Vietnam./.