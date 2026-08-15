Hanoi pone a prueba la “Estación de Policía Inteligente”

Hanoi (VNA) - Hanoi puso en marcha este 15 de agosto, a modo de prueba, el modelo de Kiosco “Estación de Policía Inteligente”, una cabina que funciona las 24 horas del día, está ubicada junto al número 89 de la calle Dinh Tien Hoang, a orillas del lago Hoan Kiem, y ofrece servicios multilingües.



El modelo forma parte del Ecosistema de Kioscos Multifuncionales, impulsado por el Departamento de Policía para la Gestión Administrativa del Orden Social (C06), dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con las entidades pertinentes. La iniciativa busca aprovechar los datos de población y los sistemas de identificación y autenticación electrónica para brindar a los ciudadanos servicios más cómodos, seguros y eficaces.



Durante la fase piloto, la Estación ofrece cinco grupos de funciones: presentación de denuncias y comunicaciones, llamadas de emergencia SOS, alertas sobre modalidades delictivas, consulta de sedes policiales y consultas jurídicas.



Uno de los principales elementos innovadores del modelo es el proceso de gestión de la información. Mediante inteligencia artificial (IA) y tecnología de reconocimiento de voz, el sistema guía a los ciudadanos paso a paso en la presentación de información, registra automáticamente sus declaraciones y sugiere datos adicionales cuando sea necesario, facilitando la elaboración de denuncias más completas y estructuradas.



Una vez registrada, la información se incorpora al Sistema de Gestión de Denuncias y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública y se remite a la unidad policial competente para su tramitación. Las autoridades pueden contactar directamente con los ciudadanos para orientarlos y brindarles apoyo durante el proceso, mientras que los resultados de la gestión se actualizan en el sistema.

El quiosco guía a los ciudadanos para que se autentiquen utilizando el código QR de su documento de identidad o a través de la aplicación VNeID, con el fin de realizar operaciones en el sistema. (Fuente: VNA)

El mayor general Nguyen Manh Hung, subdirector del C06, destacó que la Estación de Policía Inteligente no se limita a ofrecer un nuevo canal para recibir información, sino que establece un proceso integral que abarca la recepción, el registro, la remisión para su gestión, el apoyo al ciudadano y la actualización de los resultados. Con ello, se busca mejorar la transparencia y la eficacia en la atención de denuncias y comunicaciones.



La función SOS constituye un canal independiente de asistencia de emergencia que permite a los ciudadanos contactar rápidamente con las fuerzas policiales locales cuando se requiere una respuesta inmediata. El sistema multilingüe también facilita este servicio a los visitantes extranjeros, contribuyendo, según el C06, a proyectar una imagen positiva de Vietnam ante la comunidad internacional.



El modelo ha sido diseñado a partir de las necesidades prácticas del país y adaptado al sistema vietnamita de datos de población, identificación y autenticación electrónica. El proyecto presta especial atención a la aplicación de la IA y la automatización de los procesos de recepción y gestión de información, así como a la conexión con los sistemas operativos, garantizando al mismo tiempo la seguridad de la información y la protección de los datos personales.



De acuerdo con los principios establecidos por el C06, todas las funciones que los ciudadanos realicen en el Kiosco deben garantizar cuatro aspectos: “Persona correcta – Datos correctos – Procedimiento correcto – Cumplimiento de la ley”.



MK Group participa en el diseño, desarrollo e implementación de las soluciones tecnológicas de la Estación de Policía Inteligente. La cooperación entre las autoridades públicas y las empresas tecnológicas es considerada un modelo que debe seguir fortaleciéndose para combinar la capacidad de gestión del Estado con la innovación empresarial y generar servicios de utilidad práctica para los ciudadanos.



Hanoi es la primera localidad de Vietnam en poner a prueba el modelo. En el futuro, la Estación continuará siendo estudiada y perfeccionada, con la incorporación de nuevos servicios y utilidades vinculados a los datos de población, los documentos de identidad y los sistemas de identificación y autenticación electrónica VNeID.



El director de Tecnología de la Información de MK Group, Do Viet Ha, afirmó que la empresa espera seguir colaborando con el C06 y las entidades pertinentes en la aplicación de la tecnología a las necesidades reales. El objetivo es contribuir a reducir la carga de trabajo de las fuerzas policiales locales, mejorar la eficacia en la garantía de la seguridad y el orden públicos y ampliar progresivamente los servicios inteligentes centrados en los ciudadanos./.