Hospital Binh Dan de Ciudad Ho Chi Minh alcanza récord nacional con 4.278 cirugías robóticas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Hospital Binh Dan, en Ciudad Ho Chi Minh, ha sido reconocido como el primer centro médico de Vietnam en aplicar cirugía robótica y el que más intervenciones de este tipo ha realizado en el país durante una década, con un total de 4.278 operaciones.



El reconocimiento fue anunciado este 15 de agosto por la Organización de Récords de Vietnam, con motivo del décimo aniversario del desarrollo pionero de esta técnica en el hospital.



El centro comenzó a aplicar cirugía robótica a pacientes adultos a finales de 2016, convirtiéndose en la primera institución médica de Vietnam en utilizar esta tecnología. Según su director, el profesor asociado y doctor Tran Vinh Hung, durante los últimos 10 años el hospital ha trabajado en la estandarización del modelo y la optimización de los procesos para consolidar esta técnica quirúrgica.



Actualmente, el Hospital Binh Dan cuenta con 26 equipos de cirugía robótica y domina de forma rutinaria 15 tipos de intervenciones complejas. Su equipo de especialistas es uno de los de mayor experiencia del país, con algunos cirujanos que han realizado más de 900 operaciones.

La actividad quirúrgica robótica ha crecido de manera sostenida y actualmente supera las 700 intervenciones anuales, realizadas con un único sistema robótico. Las operaciones destinadas al tratamiento de cánceres de las áreas torácica, general y urológica representan el 95% del total.

El profesor asociado Tran Vinh Hung destacó que la cirugía robótica, al combinar la experiencia de los especialistas con los avances científicos, no solo supone una revolución en las herramientas quirúrgicas, sino también un avance en los métodos de trabajo, los procesos y la formación de los cirujanos.

Tras una década de experiencia, transferencia de tecnología y capacitación para hospitales nacionales y extranjeros, el Hospital Binh Dan ha recibido autorización del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh para ofrecer formación básica en cirugía robótica a médicos con estudios de posgrado.

En los próximos años, el nosocomio prevé invertir en nuevos sistemas robóticos para ampliar su capacidad de atención y reducir los costos para los pacientes. También trabaja con miras a establecer un Centro de Excelencia en Cirugía Robótica y ampliar progresivamente su presencia a nivel regional.

Los directivos del Hospital Binh Dan y del Hospital St. Mary de Seúl (Corea del Sur) firman un acuerdo de cooperación profesional. (Fuente: VNA)

En el marco de la ceremonia, el Hospital Binh Dan firmó un memorando de entendimiento con el Hospital St. Mary Seoul, de Corea del Sur, para reforzar la cooperación en intercambio profesional, formación e investigación, especialmente en cirugía robótica y tratamiento personalizado del cáncer.



La jornada concluyó con la conferencia científica “Cirugía robótica en cirugía torácica, general y urológica”, en la que especialistas nacionales e internacionales intercambiaron experiencias sobre el uso de robots en el tratamiento del cáncer, las intervenciones urológicas complejas y las nuevas tendencias en la formación en cirugía laparoscópica./.