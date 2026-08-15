Provincia de Phu Tho impulsa alfabetización digital para construir ciudadanía digital

Phu Tho, Vietnam (VNA) - El movimiento “Alfabetización Digital Popular” en la provincia septentrional de Phu Tho ha contribuido, tras casi un año de aplicación, a ampliar las competencias digitales de la población y fomentar el uso cotidiano de la tecnología como base para construir una ciudadanía, una administración, una economía y una sociedad digitales.

La comuna de Doan Hung figura entre las localidades con mejores resultados, tras aprobar en 2025 diversos planes sobre transformación digital, capacitación en competencias digitales, ciencia, tecnología e innovación, vinculados al Proyecto 06, la reforma administrativa y el desarrollo de la economía digital rural.

Uno de los principales factores ha sido la participación coordinada de diferentes organizaciones e instituciones. La policía, la Unión de Jóvenes, la Unión de Mujeres, la Asociación de Agricultores, los centros educativos y 67 Equipos Comunitarios de Tecnología Digital de la localidad han acudido a barrios y hogares para orientar directamente a la población.

La comuna también ha organizado cursos de formación y ayudado a cerca de dos mil personas a recibir pensiones y subsidios mediante cuentas bancarias, además de promover los pagos sin efectivo y orientar sobre el uso de la aplicación nacional de identificación digital VNeID, los servicios públicos en línea, la protección de datos personales y la prevención de fraudes en en el ciberespacio.

Hasta ahora, más de 23 mil 580 de los casi 27 mil 650 adultos de la comuna han recibido formación en competencias digitales; se han activado más de 25 mil 300 identidades electrónicas y más de 23.400 ciudadanos han instalado VNeID. Asimismo, los dos mil 287 expedientes tramitados por el Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna se gestionaron electrónicamente.

Según Le Thu Trang, vicepresidenta del Comité Popular de Doan Hung, el objetivo es crear el hábito de utilizar la tecnología digital en la vida cotidiana, por lo que el éxito del movimiento no debe medirse por el número de aplicaciones instaladas, sino por su uso efectivo por parte de la población.

En la comuna de Thinh Minh, 29 Equipos Comunitarios de Tecnología Digital impulsan iniciativas como cursos prácticos personalizados, el “Fin de semana digital” y grupos de Zalo que conectan escuelas y familias, con especial atención a las personas mayores.

En las zonas montañosas, personas con prestigio dentro de sus comunidades se han convertido en “núcleos digitales”. Entre ellas figura Sung A Denh, miembro de la etnia Mong de la comuna de Pa Co, quien orienta a los habitantes en el uso de VNeID e Internet, la promoción de productos locales en plataformas digitales y la aplicación de tecnología a la producción agrícola.

Bui Van Luyen, vicepresidente del Comité del Frente de la Patria de Vietnam de Phu Tho, destacó que estas personas desempeñan un papel importante para acercar las políticas de transformación digital a la población y contribuir a que el movimiento se extienda de forma sostenible.

Tras casi un año de aplicación, el uso de VNeID, los servicios públicos en línea, los pagos sin efectivo y las plataformas digitales en el aprendizaje, la producción y los negocios se ha extendido progresivamente, contribuyendo al objetivo de que nadie quede rezagado en el proceso de transformación digital./.