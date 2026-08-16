IA impulsa administración pública inteligente y moderna en ciudad vietnamita

Can Tho, Vietnam (VNA)- En el proceso de impulsar la transformación digital, las localidades de la ciudad de Can Tho están integrando la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública y la prestación de servicios administrativos, contribuyendo a mejorar la eficiencia de los trámites y la calidad de los servicios para ciudadanos y empresas.

En el Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna de Lai Hoa, un robot de recepción inteligente, equipado con IA, un asistente virtual y un sistema automatizado de preguntas y respuestas, puede orientar a los ciudadanos en la realización de los trámites administrativos en vietnamita.

Según Nguyen Thi Doan, funcionaria del Centro, el robot puede responder y orientar inicialmente sobre entre el 60% y el 70% de las consultas, reduciendo así la carga de trabajo del personal de la ventanilla única y permitiéndole concentrarse en la tramitación especializada de los expedientes.

Durante los primeros seis meses de 2026, el Centro recibió 3.602 expedientes, de los cuales 3.597 fueron presentados en línea, equivalentes al 99,86%, mientras que solo cinco fueron presentados de forma presencial. La tasa de expedientes resueltos dentro del plazo o antes de este alcanzó el 99,97%, y la de digitalización de los documentos y resultados de la tramitación llegó al 99,87%.

El presidente del Comité Popular de la comuna de Lai Hoa, Tran Tri Van, señaló que la localidad se centra en desarrollar tres pilares: economía digital, sociedad digital y administración pública digital, y continuará intensificando la aplicación de la IA para atender mejor las necesidades del desarrollo socioeconómico y mejorar la calidad de vida de la población.

La comuna de Long Phu lanza un ecosistema de plataformas digitales y asistentes de IA para apoyar los procedimientos administrativos y la información. (Fuente: VNA)

En la comuna de Long Phu, las autoridades han puesto en marcha un asistente de IA para ayudar a ciudadanos y empresas a consultar información y procedimientos administrativos, un sistema de gestión de documentos y seguimiento de la ejecución de tareas, así como una cuenta oficial de Zalo del Centro de Servicios Administrativos Públicos.

Durante el segundo semestre de 2025, la comuna recibió 4.900 expedientes, con una tasa de presentación en línea del 97,10%, lo que la situó en el tercer puesto entre 103 comunas y barrios en el Portal Nacional de Servicios Públicos en diciembre de 2025. Asimismo, obtuvo la puntuación máxima en los dos criterios de publicidad y transparencia y satisfacción de los ciudadanos.

Según el secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de la comuna de Long Phu, Lam Tien Thach, la transformación digital es una tarea a largo plazo, en la que la satisfacción de los ciudadanos y las empresas debe constituir el principal criterio para construir gradualmente una administración pública moderna, transparente y abierta.

El vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Nguyen Van Khoi, afirmó que la ciencia y la tecnología constituyen la base, la innovación es el pilar y la transformación digital se erige en la fuerza impulsora de los avances decisivos. La aplicación de las orientaciones establecidas en las Resoluciones 57-NQ/TW y 68-NQ/TW contribuirá a renovar los métodos de gestión y mejorar la competitividad de la localidad.

Los modelos aplicados en Lai Hoa y Long Phu demuestran que la IA y las plataformas digitales están transformando gradualmente el funcionamiento del aparato administrativo, contribuyendo a construir una administración pública inteligente, moderna, transparente, abierta y más cercana a la ciudadanía./.