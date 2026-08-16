Vuelo de Vietnam Airlines regresa a Múnich por un problema técnico

Hanoi (VNA) - El vuelo VN34 de Vietnam Airlines, que cubría la ruta Múnich (Alemania)-Hanoi, regresó al aeropuerto de Múnich poco después de despegar el 15 de agosto debido a un problema técnico, informó la aerolínea de bandera nacional, que confirmó que todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran a salvo.
El vuelo era operado por un Boeing 787-9, informó y añadió que la tripulación siguió todos los procedimientos establecidos y realizó un aterrizaje seguro en el aeropuerto de Múnich. Todos los pasajeros fueron escoltados hasta la terminal.
Vietnam Airlines está coordinando con las autoridades y organismos competentes para determinar la causa concreta del incidente, al tiempo que aplica medidas de apoyo y organiza el viaje posterior de los pasajeros.
Un representante de la aerolínea señaló que se ofrecerán actualizaciones tan pronto como estén disponibles los resultados de la inspección y los planes operativos específicos.
Vietnam Airlines reafirmó que la seguridad de los pasajeros, los miembros de la tripulación y los vuelos constituye siempre su máxima prioridad./.
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