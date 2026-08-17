Desarrollo verde atrae inversiones de mayor calidad a Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La transición hacia un modelo de desarrollo verde se ha convertido en una necesidad para las zonas industriales del sur de Vietnam. En la región del Sudeste, donde se concentran cientos de parques industriales, esta transformación no solo responde a las exigencias del desarrollo sostenible, sino que también abre nuevas oportunidades para elevar la competitividad y atraer inversiones de mayor calidad.



Con 32 años de funcionamiento y una superficie de más de 500 hectáreas, el parque industrial Amata, en la ciudad de Dong Nai, alberga actualmente a más de 160 empresas nacionales y extranjeras. En 2020 fue seleccionado para participar en un programa piloto destinado a transformar instalaciones existentes en parques industriales ecológicos.



El proceso permitió elevar el cumplimiento de los criterios internacionales del 41% inicial al 86% en 2024. Actualmente, Amata aspira a convertirse en el primer parque industrial ecológico certificado de Dong Nai.



La Corporación para el Desarrollo de Zonas Industriales (Sonadezi), uno de los principales desarrolladores de infraestructura industrial del sur de Vietnam, también acelera la transformación verde e inteligente de 12 parques industriales en Dong Nai, Ciudad Ho Chi Minh y Lam Dong.



La empresa busca incorporar los principios de la economía verde y circular, así como el objetivo de cero emisiones netas (Net Zero), tanto en sus operaciones como entre las empresas instaladas en sus parques.



Dong Nai cuenta con 44 parques industriales en funcionamiento de un total de 58 establecidos. El vicepresidente permanente del Comité Popular municipal, Nguyen Kim Long, considera que la localidad dispone de condiciones favorables para convertirse en una de las principales zonas del país en el desarrollo de parques industriales ecológicos, inteligentes y de alta tecnología, gracias a su ubicación estratégica, amplia base industrial, disponibilidad de suelo y creciente infraestructura de transporte.



La transformación incluye medidas como el uso eficiente de la energía, la reutilización del agua, la valorización y circulación de residuos y el establecimiento de relaciones de simbiosis entre las empresas de un mismo parque.



“Las autoridades municipales consideran que este proceso no puede basarse en consignas generales, sino que debe concretarse mediante mecanismos adecuados, una hoja de ruta clara, recursos viables y resultados que puedan medirse”, afirmó Nguyen Kim Long.



En la provincia de Tay Ninh, 34 parques industriales están actualmente en condiciones de recibir nuevas inversiones, con una tasa de ocupación cercana al 70%. El vicepresidente del Comité Popular provincial, Huynh Van Son, señaló que el desarrollo de parques industriales ecológicos constituye un motor para elevar la competitividad y atraer flujos de inversión de mayor calidad.



La localidad promueve un uso más eficiente de los recursos, la economía circular y la aplicación de tecnologías digitales. Esta orientación ya se refleja en la transformación del parque industrial Prodezi, de 400 hectáreas y con una inversión en infraestructura de unos 4,6 billones de dong (176,4 millones de dólares), en un parque industrial ecológico.



Según la Federación de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), los parques industriales tradicionales han contribuido al crecimiento económico y a la creación de empleo, pero también han generado problemas de contaminación, desperdicio de recursos y escasa vinculación entre empresas.



En este contexto, el desarrollo de parques industriales ecológicos se considera una necesidad urgente. El presidente de VCCI, Ho Sy Hung, señaló que este modelo no solo permite afrontar los desafíos ambientales, sino también crear clústeres industriales más competitivos, aumentar el atractivo para la inversión extranjera y avanzar en los compromisos nacionales de crecimiento verde y desarrollo sostenible.



Sin embargo, la transformación aún avanza lentamente. Vietnam cuenta actualmente con 425 parques industriales, pero apenas entre el 1% y el 2% están en proceso de convertirse en instalaciones ecológicas. Entre las principales dificultades figuran unos costos iniciales de inversión entre un 15% y un 30% superiores a los de los parques tradicionales, la falta de incentivos, la limitada cooperación entre empresas y el lento ritmo de transformación tecnológica.



Para acelerar el proceso, las autoridades deberán aplicar soluciones coordinadas en materia de políticas, infraestructura y tecnología, avanzando hacia prácticas y estándares internacionales.



Según Nguyen Duc Hien, subjefe de la Comisión Central de Políticas y Estrategias, el desarrollo de estos parques requiere mejoras institucionales, una organización más eficiente del espacio industrial, modelos de gestión modernos y nuevas fórmulas para atraer inversiones.



Dong Nai parte de una posición favorable, gracias a su amplia base industrial, ubicación estratégica, red logística multimodal, orientación hacia el crecimiento verde, recursos humanos y capacidades digitales y tecnológicas. La experiencia acumulada mediante el programa piloto de transformación de parques existentes ofrece además una base importante para seguir desarrollando parques industriales ecológicos e inteligentes./.

VNA