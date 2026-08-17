VinFast y Gowa Motor Group crean empresa conjunta para ampliar red de concesionarios en Indonesia

Yakarta (VNA) – El fabricante vietnamita de vehículos eléctricos VinFast y Gowa Motor Group, un grupo automovilístico indonesio con experiencia en múltiples marcas del sector, anunciaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) estratégico para establecer una empresa conjunta destinada a desarrollar la red de concesionarios de vehículos eléctricos de VinFast en Indonesia.
Según Vingroup, empresa matriz de VinFast, la asociación representa un hito importante en la estrategia de la compañía para ampliar su presencia en uno de los mercados de vehículos eléctricos más prometedores del Sudeste Asiático, acercando sus productos, servicios y experiencia de uso de vehículos eléctricos a los consumidores de todo el archipiélago indonesio.
En virtud del MoU, la empresa conjunta desarrollará la red de concesionarios de VinFast en Indonesia, con el objetivo de abrir al menos 30 salas de exposición y centros de servicio.
La alianza contribuirá al plan general de VinFast para ampliar su red comercial en Indonesia. Actualmente, la empresa opera más de 40 salas de exposición en todo el país y prevé añadir más de 150 nuevas en los próximos años.
La nueva red será uno de los pilares de la estrategia de crecimiento a largo plazo de VinFast en Indonesia, al ofrecer vehículos eléctricos de la marca junto con servicios posventa, mantenimiento y atención al cliente conforme a los estándares globales de la compañía.
Antonio Zara, director ejecutivo de VinFast para el Sudeste Asiático, señaló que la combinación de las capacidades de desarrollo de productos de VinFast, sus tecnologías avanzadas y su ecosistema integral de vehículos eléctricos con la experiencia de Gowa Motor Group en el mercado local, su red automovilística y su experiencia operativa proporcionará una sólida base para ampliar la presencia de VinFast en Indonesia.
"Más importante aún, esta asociación nos permitirá ofrecer a los clientes indonesios una experiencia de uso de vehículos eléctricos cada vez más cómoda, integral y de alta calidad", afirmó.
"Vemos un enorme potencial en el mercado de vehículos eléctricos de Indonesia y creemos firmemente en la visión a largo plazo de VinFast. Nuestra alianza no solo genera nuevas oportunidades de negocio para ambas empresas, sino que también refleja nuestro compromiso compartido con acelerar la transición ecológica de Indonesia", declaró Sadikin Aksa, comisario de Gowa Motor.
"Aprovechando nuestra experiencia con múltiples marcas automovilísticas y nuestra consolidada red en Indonesia, Gowa Motor Group espera trabajar junto con VinFast para acercar soluciones de movilidad sostenible y servicios de alta calidad a los consumidores de todo el país", añadió.
Indonesia constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia de crecimiento global de VinFast. Desde su entrada en el mercado, la empresa ha ampliado rápidamente su cartera de productos, iniciado las operaciones de su planta de fabricación en Subang y desarrollado un ecosistema integral de vehículos eléctricos mediante una creciente red de socios estratégicos, entre ellos el desarrollador de infraestructuras de carga V-Green, el servicio de transporte y movilidad totalmente eléctrico GSM, instituciones financieras, socios bancarios, talleres de servicio autorizados y concesionarios en todo el país.
Al combinar sus capacidades de fabricación, un ecosistema integral de vehículos eléctricos y una red de socios en expansión, VinFast avanza de manera sostenida hacia su objetivo de convertirse en una de las principales marcas de vehículos eléctricos de Indonesia y del Sudeste Asiático./.
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