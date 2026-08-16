Hanoi busca convertir su Festival Cultural Mundial en punto de encuentro internacional

Hanoi (VNA) - Bajo el tema “Convergencia del patrimonio - Construcción del futuro”, la segunda edición del Festival Cultural Mundial de Hanoi, prevista para 2026, reunirá numerosas actividades culturales y artísticas de gran atractivo, creando un espacio de encuentro entre diferentes culturas.



Además de promover la imagen de Vietnam y de su capital ante los amigos internacionales, el evento busca construir una marca cultural internacional de Hanoi, fomentar los intercambios entre los pueblos y contribuir al desarrollo de las industrias culturales.



A partir de la iniciativa de organizar el Festival, impulsada por Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, el evento pretende reafirmar el papel del Festival como un importante evento anual de cultura internacional, tomando “la cultura como fundamento y el arte como medio” para conectar a los países, promover los intercambios entre los pueblos y fortalecer el entendimiento y la confianza mutuos entre Vietnam y la comunidad internacional.



El Festival está previsto para inaugurarse en octubre en la Ciudadela Imperial de Thang Long, con eventos y actividades que se desarrollarán de forma simultánea y continua durante cuatro días. El acontecimiento coincidirá además con el 50.º aniversario de las relaciones de cooperación entre Vietnam y la UNESCO.



Según Nguyen Phuong Hoa, directora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, además de las ceremonias de apertura y clausura, una de las actividades centrales del programa será la Aldea Cultural Mundial. En este espacio, los pabellones nacionales estarán decorados para destacar los elementos culturales tradicionales y las características distintivas de cada país.



El espacio cultural de Vietnam presentará al público nacional y a los amigos internacionales la cultura y los productos de artesanía característicos de la nación indochina en general y de Hanoi en particular.



El comité organizador también prevé habilitar espacios para presentar y realizar juegos folclóricos tradicionales de Vietnam y de otros países, con el fin de incrementar la interacción y las experiencias del público.



Otro de los atractivos será el Festival de Música “Concierto de los Cinco Continentes”, que incluirá programas artísticos con la participación de grupos de artistas profesionales procedentes de numerosos países.



Destacarán especialmente las actuaciones conjuntas y las colaboraciones entre artistas de diferentes naciones, así como las presentaciones que combinarán instrumentos musicales vietnamitas con cantantes internacionales o instrumentos extranjeros para interpretar obras musicales vietnamitas.



En el marco del Festival Callejero “Colores de los Cinco Continentes”, se prevé que delegaciones artísticas internacionales desfilen con trajes tradicionales, acompañadas de música y danzas características. Junto con estas actividades destacadas, también incluirá juegos internacionales, proyecciones cinematográficas, experiencias gastronómicas y actividades de exploración y creación relacionadas con el patrimonio.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong subrayó que la segunda edición del Festival no será únicamente un evento de intercambio cultural internacional, sino que también tendrá una importancia significativa para la implementación de las políticas y orientaciones del Partido y del Estado en materia de desarrollo cultural, especialmente de la Resolución número 80-NQ/TW. Por ello, los preparativos deben realizarse de manera minuciosa y profesional, garantizando la calidad, la eficacia y una escala acorde con la importancia de un festival cultural internacional.



Según el viceministro, Hanoi es el centro cultural de todo el país y, al mismo tiempo, un destino rico en valores históricos, patrimoniales y culturales propios. La celebración del evento en la capital constituye una oportunidad para promover la imagen de una ciudad con más de mil años de historia y cultura, presentar los valores culturales distintivos de Vietnam a los amigos internacionales y reforzar el intercambio y el diálogo entre las diferentes culturas.



También será una ocasión para reafirmar la posición y el prestigio de Vietnam en la cooperación cultural internacional, contribuyendo a impulsar la diplomacia y el desarrollo de las industrias culturales./.

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