Ciudad Ho Chi Minh lanza el “Pasaporte del patrimonio” para renovar experiencia cultural

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La empresa Destinos Turísticos de Vietnam celebró la ceremonia de lanzamiento del “Pasaporte del patrimonio”, un nuevo producto que combina los valores patrimoniales, la tecnología y las experiencias turísticas para ofrecer una nueva forma de descubrir museos, objetos patrimoniales y relatos históricos.



El Pasaporte del patrimonio está concebido como un producto experiencial en el que cada destino deja de ser un simple lugar de paso para convertirse en una etapa esencial de un itinerario de descubrimiento cultural e histórico.



Gracias a la incorporación de la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), los usuarios pueden interactuar directamente con los puntos de información a lo largo del recorrido. Con un simple gesto en su dispositivo móvil, los visitantes acceden a información sobre los lugares, objetos y relatos históricos, al tiempo que registran su experiencia en cada etapa.



El proyecto busca convertir la tecnología en una herramienta al servicio de la divulgación del patrimonio, sin alterar sus valores originales. De este modo, los museos y destinos turísticos disponen de nuevas formas de interactuar con el público, especialmente con las generaciones jóvenes, familiarizadas con las plataformas y experiencias digitales.



Según el proyecto, el pasaporte no es simplemente un recuerdo, sino que se desarrolla como un viaje cultural conectado. Cada museo, objeto y relato puede convertirse en una parada destacada dentro de la exploración global de Ciudad Ho Chi Minh.



Esta cooperación tiene como objetivo desarrollar formas de acceso al patrimonio más adaptadas a las necesidades cada vez más diversas del público, al tiempo que amplía la conexión entre las instituciones museísticas y el ecosistema del turismo, la tecnología y la comunicación.



Según Le Nhat Thanh, subdirector general de la empresa mencionada y director del Museo del Pho (un plato típico de Vietnam), el itinerario presentado en el lanzamiento se divide en tres capítulos correspondientes a tres relatos emblemáticos: la resiliencia a través de la historia en el Museo de los Vestigios de la Guerra; la transformación de más de tres siglos en el Museo de Ciudad Ho Chi Minh; y la identidad culinaria en el Museo del Pho.



Estos tres destinos ofrecen perspectivas diferentes sobre la belleza de la ciudad y permiten comprender mejor los valores que han contribuido a forjar el pueblo y la cultura vietnamitas. A través de experiencias inmersivas, los turistas ya no se limitan a observar, sino que pueden experimentar el patrimonio y conservar recuerdos valiosos.



Para ir más allá del formato físico, el pasaporte incorpora tecnología NFC. Con un simple gesto, los visitantes acceden a un espacio digital que les permite continuar su exploración y mantenerse conectados con su recorrido. La tecnología también permite conservar y personalizar la experiencia de cada visitante a largo plazo.



Durante el lanzamiento, los invitados pudieron probar el recorrido. Mediante la interacción con los dispositivos, iniciaron su itinerario, accedieron a información y validaron su paso por los distintos puntos conectados.



A través de la cooperación entre instituciones culturales, museos y empresas, el proyecto aspira a crear un verdadero ecosistema de experiencias que haga el patrimonio más accesible y atractivo dentro de los circuitos turísticos./.

VNA