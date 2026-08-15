Hanoi ofrecerá espectáculos artísticos en toda la ciudad por las fiestas nacionales

Hanoi (VNA) – Con motivo del 81.º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y del Día Nacional (2 de septiembre), las entidades artísticas de Hanoi organizan numerosos programas de espectáculos para el público en las comunas y barrios de la capital.



Según el plan, los programas se centran en contenidos que enaltecen al Partido y al Presidente Ho Chi Minh, así como la tradición de lucha revolucionaria de la nación, y ponen de relieve el significado histórico de la Revolución de Agosto y del Día Nacional.



Las actuaciones también presentan la tradición cultural y heroica de Thang Long-Hanoi, la imagen de una capital “culta-civilizada-moderna”, así como los logros alcanzados por el país y Hanoi en el proceso de renovación, integración y desarrollo.



Se celebrarán diversos programas artísticos en distintas localidades. Los eventos incluyen diversas manifestaciones artísticas, como cheo y cai luong (géneros teatrales populares vietnamitas), teatro, marionetas, circo, canto, música y danza, contribuyendo a crear más espacios culturales y artísticos para los residentes y visitantes durante las celebraciones.



La organización de estos programas artísticos tiene como objetivo acercar las artes profesionales al público y, al mismo tiempo, crear un ambiente alegre y entusiasta durante las grandes festividades nacionales.



A través de estas actividades, el sector cultural de Hanoi contribuye a divulgar y educar sobre las tradiciones revolucionarias, fomentar el patriotismo, el orgullo nacional y el espíritu de unidad, así como despertar la aspiración de construir un país próspero en la nueva era./.

VNA