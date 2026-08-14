Disputan 16 equipos torneo internacional de voleibol de playa en Lam Dong

Lam Dong, Vietnam (VNA) – Un total de 16 equipos de siete países participan en el Torneo Internacional Femenino de Voleibol de Playa 2026, inaugurado hoy en NovaWorld Phan Thiet, en la provincia vietnamita de Lam Dong.



El torneo forma parte del Festival Deportivo 2026, organizado por la Asociación Deportiva de la Popular de Vietnam, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Comité Popular de Lam Dong y NovaGroup.



Los equipos participantes proceden de Vietnam, Tailandia, Singapur, Indonesia, Malasia, Australia y Japón. El país anfitrión cuenta con ocho equipos, incluidos tres pertenecientes a la selección nacional y otros cinco representantes de las localidades de Khanh Hoa, Ciudad Ho Chi Minh, Hai Phong, Can Tho y An Giang.



Los conjuntos fueron distribuidos en cuatro grupos y disputan una fase de todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, seguidos de las semifinales y la final para determinar los cuatro primeros puestos. La competición se desarrolla en la modalidad 2x2, conforme a las reglas de la Federación Internacional de Voleibol.



Según los organizadores, el torneo ofrece una importante oportunidad para que las selecciones de Vietnam y otros países intercambien experiencias y mejoren su preparación de cara a los próximos Juegos Asiáticos - Asian Games. La presencia de equipos procedentes de países con un alto nivel en voleibol de playa promete partidos competitivos y atractivos para el público.



El Torneo Internacional Femenino de Voleibol de Playa constituye uno de los principales eventos del Festival Deportivo 2026 en Lam Dong. La actividad contribuye a reforzar la capacidad de esta provincia altiplana para organizar acontecimientos deportivos y culturales de alcance nacional e internacional, al tiempo que promueve la combinación del turismo de playa con las actividades deportivas.



El evento también brinda una oportunidad para promover entre los visitantes internacionales la imagen de las playas vietnamitas y fomentar el potencial turístico local.



Tras la ceremonia inaugural, el enfrentamiento entre los equipos de Tailandia y Singapur generó un ambiente animado en la playa de NovaWorld Phan Thiet y atrajo a numerosos turistas y aficionados.



El torneo se extenderá hasta el 16 de agosto. Al término de la competición, los organizadores entregarán premios a los equipos que ocupen los cuatro primeros puestos./.

VNA