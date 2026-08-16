Líderes vietnamitas felicitan a la República del Congo por su 66.º Día Nacional

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Vietnam, To Lam, envió un mensaje de felicitación al presidente del Partido del Trabajo y jefe del Estado de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, con motivo del 66.º Día Nacional del país africano (15 de agosto).
El primer ministro Le Minh Hung también transmitió un mensaje de felicitación a su homólogo congoleño, Anatole Collinet Makosso.
Ese mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, envió sus felicitaciones a Serge-Constant Bounda, ministro de Relaciones Exteriores, Francofonía y Congoleños en el Extranjero./.
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