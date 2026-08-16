Sociedad

Vietnam y Estados Unidos estrechan cooperación para superar secuelas del Agente Naranja

VAVA refuerza la cooperación con congresistas y organizaciones de Estados Unidos para apoyar a las víctimas del Agente Naranja y promover iniciativas humanitarias.

Representantes de la filial de la VAVA en Ciudad Ho Chi Minh se reúnen con amigos estadounidenses. (Foto: VNA)
Representantes de la filial de la VAVA en Ciudad Ho Chi Minh se reúnen con amigos estadounidenses. (Foto: VNA)

New York (VNA)- Representantes de la filial de la Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam (VAVA) en Ciudad Ho Chi Minh mantuvieron reuniones con la congresista Rashida Tlaib, la organización Veteranos por la Paz (VFP), juristas y diversas instituciones sociales de Estados Unidos para fortalecer la cooperación y promover el apoyo a los afectados por esa sustancia nociva, con motivo de su visita de trabajo al país norteamericano.

Durante los los encuentros, efectuados del 12 al 14 de agosto, la delegación -encabezada por Nguyen Hong Son, vicepresidente de la VAVA y titular de su filial en Ciudad Ho Chi Minh- informó directamente a los amigos estadounidenses sobre las consecuencias a largo plazo del Agente Naranja/dioxina en Vietnam y recabó el respaldo de las fuerzas progresistas, veteranos de guerra, juristas y organizaciones juveniles a los esfuerzos destinados a atender a las víctimas.

También compartió las iniciativas de la VAVA en materia de atención sanitaria, rehabilitación funcional, apoyo a los medios de subsistencia, formación profesional, becas, mejora de las condiciones de vivienda y protección de los derechos e intereses legítimos de los afectados.

Asimismo, explicó el enfoque centrado en las personas, que busca no solo aliviar las dificultades inmediatas, sino también crear condiciones para que las víctimas desarrollen sus capacidades, se integren con confianza en la comunidad y contribuyan a la sociedad.

Por su parte, la congresista Rashida Tlaib reafirmó su interés y respaldo a los esfuerzos destinados a promover políticas relacionadas con las personas afectadas por el Agente Naranja/dioxina y a fortalecer la atención sanitaria de los veteranos estadounidenses. Subrayó la necesidad de ampliar la red de apoyo dentro del Congreso de los Estados Unidos, intensificando la coordinación entre congresistas, la VFP, organizaciones sociales y la comunidad asiático-estadounidense.

Ambas partes coincidieron en la importancia de elevar la concienciación pública, especialmente entre los jóvenes estadounidenses, sobre las graves consecuencias del Agente Naranja/dioxina en Vietnam, Laos y Camboya. Consideraron que esta labor resulta fundamental para impulsar iniciativas humanitarias y legislativas, movilizar recursos y desarrollar programas concretos de asistencia a las víctimas.

Previamente, durante su intervención en la Convención Nacional de la VFP, Hong Son expresó su profundo agradecimiento por el apoyo constante de la organización y de los amigos estadounidenses a la VAVA a lo largo de los años. Asimismo, manifestó su deseo de que los socios continúen respaldando los programas de atención sanitaria, rehabilitación física, educación, apoyo a los medios de vida y mejora de la calidad de vida de las víctimas, especialmente de niños y jóvenes.

La visita de trabajo de la delegación de la VAVA Ciudad Ho Chi Minh contribuyó a fortalecer la amistad, el entendimiento mutuo y los vínculos pueblo a pueblo entre Vietnam y Estados Unidos, al tiempo que amplió la red de cooperación en favor de los objetivos humanitarios, la paz y la superación de las secuelas de la guerra.

Además, transmitió un mensaje de responsabilidad, solidaridad y cooperación internacional para aliviar el sufrimiento causado por el Agente Naranja y garantizar que ninguna víctima quede atrás./.

VNA
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