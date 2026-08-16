Vietnam busca atraer a más turistas internacionales

Gia Lai, Vietnam (VNA) – Cómo convertir el potencial turístico en productos comercializables y transformar las conexiones establecidas en los foros turísticos en circuitos, rutas, servicios aéreos y flujos estables de visitantes centró los principales temas del Foro Internacional de Turismo 2026, celebrado hoy en la provincia vietnamita de Gia Lai.



Organizado por la Asociación de Turismo de Vietnam en coordinación con el Comité Popular provincial, el evento formó parte de la segunda edición del Día de Vietnam del Turismo.



Hacia un crecimiento de mayor calidad



Cao Thi Ngoc Lan, vicepresidenta permanente de la Asociación de Turismo de Vietnam, afirmó que el sector está entrando en una nueva etapa de desarrollo tras una sólida recuperación.



Según explicó, el crecimiento turístico ya no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino también por la calidad de los flujos turísticos, la duración de las estancias, el gasto, las visitas repetidas, los beneficios para las comunidades locales y la competitividad de los destinos a largo plazo.



Por ello, la promoción turística debe pasar de actividades fragmentadas a campañas específicas dirigidas a determinados mercados y productos, socios de distribución y resultados medibles, con el objetivo de generar reservas, circuitos y mayores ingresos reales.



Las empresas de viajes desempeñan un papel de puente entre los mercados y los destinos, señaló la funcionaria, quien subrayó que unos recursos turísticos atractivos no bastan para garantizar un crecimiento sostenible si no existen productos adecuados y una conexión eficaz entre aerolíneas, alojamientos, operadores de transporte, atracciones y otros servicios turísticos.



Vietnam recibió unos 12,3 millones de visitantes internacionales en los primeros seis meses de 2026, un aumento de casi el 15% interanual. China y Corea del Sur continuaron siendo los dos principales mercados emisores.



Sin embargo, los expertos señalaron que el aumento del número de visitantes debe ir acompañado de mejoras en el gasto, la duración de las estancias, la satisfacción de los turistas y la sostenibilidad ambiental y cultural.



Nguyen Thi Thanh Lich, vicepresidenta del Comité Popular de Gia Lai, afirmó que la provincia tiene una oportunidad única para desarrollar una oferta turística diferenciada que conecte las playas de Quy Nhon con las tierras altas centrales.



Gia Lai cuenta con destinos costeros como Quy Nhon, Ky Co y Eo Gio, así como con atractivos de montaña como Bien Ho, Chu Dang Ya, Kon Ka Kinh y Kon Ha Nung. Entre sus recursos culturales destacan el espacio cultural de los Gongs, el arte popular Bai Choi, las artes marciales tradicionales y las identidades culturales de las minorías étnicas.



Thanh Lich destacó que la fortaleza de la provincia reside en su capacidad para crear itinerarios integrados que combinen mar y tierras altas, naturaleza y cultura, descanso y exploración.



En los primeros siete meses de 2026, Gia Lai recibió 10,55 millones de visitantes, incluidos cerca de 148.000 extranjeros, y generó casi 23 billones de dongs (879,5 millones de dólares) en ingresos turísticos.



Turistas disfrutan del atardecer en el Puente del Beso (Kiss Bridge) en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang. (Foto: VNA)



Reforzar la conexión entre aerolíneas, agencias de viajes y destinos



Los participantes destacaron la necesidad de fortalecer la coordinación entre aerolíneas, empresas de viajes y destinos.



Dang Quoc Thang, director de la sucursal de la aerolínea Vietnam Airlines en Quy Nhon, señaló que Vietnam recibió aproximadamente 4,4 millones de visitantes internacionales solo en julio, un 11,5% más que en el mismo período del año pasado, lo que ofrece un amplio margen para seguir creciendo en un contexto de creciente competencia regional.



Según Quoc Thang, las rutas aéreas internacionales solo pueden operar eficazmente cuando cuentan con productos turísticos atractivos y servicios coordinados.



Los expertos propusieron desarrollar más circuitos interregionales comercialmente viables, con itinerarios, precios, políticas de servicio y mecanismos operativos claramente definidos.



En lugar de competir directamente con los principales destinos turísticos consolidados, Gia Lai podría posicionarse como un destino que conecte la costa con las tierras altas, la naturaleza con la cultura y el descanso con la exploración.



El foro también analizó los mercados prioritarios para los próximos 12-24 meses, los procedimientos de visado y entrada, la conectividad aérea, la calidad de los productos, los datos de mercado, la transformación digital y los vínculos regionales.



Como sede del Año de Vietnam para el Turismo 2026, Gia Lai espera que el programa genere resultados concretos, como nuevos circuitos, rutas y productos turísticos, servicios aéreos, programas de promoción y acuerdos de cooperación, contribuyendo a estabilizar los flujos de visitantes internacionales./.