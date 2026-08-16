Provincia vietnamita abre nuevas oportunidades para turismo de montaña

Dien Bien, Vietnam (VNA)- El turismo de la provincia norvietnamita de Dien Bien dispone de nuevas oportunidades de desarrollo gracias al aumento del número de visitantes y los ingresos, así como a nuevas políticas destinadas a ampliar el margen de crecimiento y orientar al sector hacia un desarrollo profesional, sostenible y con una fuerte identidad cultural.

Dien Bien cuenta con el Complejo de Vestigios Históricos del Campo de Batalla de Dien Bien Phu, el lago Pa Khoang, el bosque de Muong Phang, las aguas termales de U Va, el campo de Muong Thanh y un rico patrimonio cultural de 19 grupos étnicos, lo que ofrece ventajas para desarrollar el turismo histórico, cultural, ecológico y comunitario.

En 2025, la provincia recibió más de 1,45 millones de visitantes, con ingresos superiores a 101,73 millones de dólares. En los primeros seis meses de 2026, recibió cerca de un millón de visitantes y obtuvo ingresos de casi unos 69,23 millones de dólares, un aumento de alrededor del 20% interanual.

Sin embargo, muchas aldeas de turismo comunitario aún carecen de infraestructura adecuada, mientras que los establecimientos de alojamiento en homestays tienen recursos limitados para mejorar sus instalaciones. Asimismo, la promoción turística, la transformación digital y el desarrollo de productos todavía no responden plenamente al potencial existente.

En el Museo de la Victoria de Dien Bien Phu. (Fuente: VNA)

La Resolución 12-NQ/TU, emitida el 31 de diciembre de 2025, establece el objetivo de convertir el turismo en un sector económico importante, con énfasis en el desarrollo de aldeas de turismo comunitario, la diversificación de productos, la mejora de la calidad de los servicios y la movilización de recursos sociales para la inversión. Posteriormente, el 29 de junio de 2026, el Consejo Popular provincial aprobó la Resolución 16/2026/NQ-HĐND sobre políticas de apoyo al desarrollo de productos turísticos.

Por primera vez, la provincia ha establecido un mecanismo relativamente integral de apoyo a aldeas de turismo comunitario prioritarias como Phieng Loi, Che Can, Na Su, Huoi Nha, Long, Quan Chieng y A Pa Chai, así como a otras aldeas que sean reconocidas posteriormente.

Las políticas contemplan apoyo para infraestructura vial interna, centros de recepción, alumbrado, baños públicos, Internet, productos OCOP (Cada comuna, un producto), experiencias turísticas, promoción y transformación digital. También incluyen ayudas para que los homestays mejoren sus instalaciones, adquieran equipamiento, acondicionen sus espacios y accedan a préstamos preferenciales.

Otro aspecto novedoso de la Resolución 16 es la inclusión de los creadores de contenidos digitales entre los beneficiarios de las políticas de apoyo al desarrollo turístico. En un contexto en el que YouTube, TikTok, Facebook e Instagram se han convertido cada vez más en canales de referencia para elegir destinos, esta política busca promover directamente la belleza, la cultura y la vida cotidiana de Dien Bien entre los visitantes.

Desde mediados de febrero, la flor de bauhinia, una flor característica de la región montañosa del noroeste, comienza a florecer espléndidamente en las calles, parques y zonas residenciales del barrio de Dien Bien Phu, en la provincia de Dien Bien. (Fuente: VNA)

El creador de contenidos Nguyen Nam Khanh señaló que estas ayudas permitirán a quienes trabajan en este ámbito invertir en equipamiento, mejorar la calidad de sus productos y promover más ampliamente la imagen de la localidad.

Según Tran Hai Ha, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Dien Bien, la Resolución 16 aportará más recursos para mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios, así como para potenciar el papel de los creadores de contenidos digitales, contribuyendo a completar el ecosistema del turismo comunitario y aumentar los ingresos de la población en asociación con la preservación cultural.

La aplicación coordinada de políticas en materia de infraestructura, productos, recursos humanos, transformación digital, promoción turística y apoyo a las comunidades contribuirá a eliminar los principales obstáculos, mejorar la competitividad y convertir el turismo en un importante motor del desarrollo socioeconómico de Dien Bien en la nueva etapa./.