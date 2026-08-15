16 años de fotografía para preservar el mar y el patrimonio cultural de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Dieciséis años de viajes por las costas, las islas y los distintos espacios culturales de Vietnam han quedado plasmados en dos nuevos libros fotográficos del artista Nguyen A, presentados este 15 de agosto en Ciudad Ho Chi Minh, junto con una exposición que reúne parte de su extensa trayectoria.



Las obras “Historias sobre el mar y las islas de la patria” y “Patrimonio cultural inmaterial de Vietnam reconocido por la UNESCO” abordan dos temas diferentes, pero comparten un mismo propósito: preservar mediante la fotografía los valores culturales, los paisajes y las historias de las personas que forman parte de Vietnam.



El primer libro reúne imágenes tomadas a lo largo de cinco zonas marítimas del país, y refleja la vida cotidiana de oficiales y soldados que cumplen misiones en las islas, en el mar y en las plataformas de servicio. El segundo presenta escenas de prácticas culturales, religiosas y artísticas tradicionales de distintas regiones, incluidas diversas expresiones inscritas en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.



Nguyen A explicó que su trabajo busca contribuir, a través de la fotografía, a preservar y difundir los valores del patrimonio cultural nacional, al tiempo que fomenta el orgullo, el amor por la patria y la conciencia sobre la necesidad de conservar este legado, especialmente entre las jóvenes generaciones. Las imágenes del mar y las islas constituyen además un homenaje a los soldados que afrontan condiciones difíciles para cumplir sus misiones y proteger la soberanía nacional.



Para el fotógrafo, uno de los mayores desafíos durante estos 16 años fue encontrar nuevos ángulos y perspectivas para evitar repetir imágenes ya conocidas. Los viajes a las zonas marítimas e insulares también exigieron numerosos trámites y afrontar condiciones adversas. Algunos desplazamientos se realizaron en medio de mal tiempo, experiencias que, según Nguyen A, le permitieron comprender mejor la vida y el trabajo de los soldados destinados en la primera línea del mar.



Las fotografías de las plataformas y de la vida de los miembros de la Armada ocupan un lugar destacado en la exposición. El teniente coronel Nguyen Van Lam, excomandante de la plataforma DK1/20, consideró que estas imágenes ayudan a acercar al público, especialmente a los jóvenes, a las dificultades y sacrificios de quienes cumplen misiones de protección de la soberanía marítima e insular del país.



El patrimonio cultural inmaterial aporta otra perspectiva a la exposición, a través de imágenes que muestran tradiciones, prácticas religiosas y expresiones artísticas de diferentes regiones. El investigador cultural Tran Dinh Son destacó la riqueza de los espacios representados y la oportunidad de acercar al público lugares y actividades que no siempre resultan accesibles.



Los dos nuevos libros forman parte de una trayectoria fotográfica más amplia. Nguyen A ha publicado anteriormente otras obras y organizado exposiciones dedicadas al patrimonio cultural inmaterial y al mar y las islas de Vietnam.



En total, durante 16 años ha realizado ocho libros fotográficos y ocho exposiciones temáticas dedicadas a 17 elementos del patrimonio cultural inmaterial reconocidos por la UNESCO, así como al tema del mar y las islas. Esta trayectoria ha sido reconocida como récord por la Organización de Récords de Vietnam.



La exposición presenta 70 fotografías y constituye, más allá de las cifras y los reconocimientos, una fuente documental sobre la cultura, las personas y la vida en las zonas marítimas e insulares del país.



A través de su cámara, Nguyen A busca conservar momentos, paisajes y relatos que pocas personas tienen la oportunidad de contemplar directamente y acercarlos al público, especialmente a las nuevas generaciones, contribuyendo así a mantener vivo el amor por la patria y la valoración de sus valores culturales./.

VNA