Festival del durián busca elevar marca agrícola de Vietnam a escala mundial



Dak Lak, Vietnam (VNA) – El Festival del Durián de Dak Lak 2026 se inauguró en la homónima provincia vietnamita, con el objetivo de promover la marca local de esta fruta, ampliar los mercados de exportación y mejorar el prestigio internacional de los productos agrícolas vietnamitas.



Organizado por el Comité Popular provincial, el festival se celebra del 15 de agosto al 2 de septiembre en el barrio de Buon Ma Thuot, la comuna de Krong Pac, el barrio de Tuy Hoa y otras zonas de cultivo de durián de la provincia. Se trata del primer festival provincial dedicado a esta fruta organizado en Dak Lak.



El evento incluye 17 actividades, entre ellas una exposición especializada sobre el durián, un foro de promoción de inversiones y comercio, un festival gastronómico de la fruta, visitas a plantaciones, espectáculos artísticos, una exposición fotográfica y una carrera.



En la ceremonia inaugural, el subsecretario del Comité del Partido local y presidente del Comité Popular provincial, Do Huu Huy, señaló que Dak Lak cuenta con unas 41.000 hectáreas dedicadas al cultivo de durián, con una producción estimada este año de casi 500.000 toneladas.



La provincia dispone de 280 códigos de zonas de cultivo que abarcan unas 7.500 hectáreas, así como de 41 instalaciones de embalaje autorizadas para la exportación. En 2025, el sector del durián de Dak Lak aportó alrededor de 1.100 millones de dólares a la facturación exportadora del país.



Huu Huy subrayó que la provincia está pasando de gestionar el volumen de producción agrícola a gestionar su valor. Los agricultores no deben limitarse a vender durianes, sino también calidad, seguridad alimentaria, la historia de la tierra y el prestigio de la marca Dak Lak.



Asimismo, instó al sector a centrarse en la calidad, los estándares, la ciencia y la tecnología, la articulación de las cadenas de valor, el procesamiento profundo y la construcción de marca, en lugar de perseguir a toda costa un aumento de la producción y de la superficie cultivada.



Según el funcionario, la calidad debe garantizarse desde las plantaciones. Los códigos de las zonas de cultivo deben representar compromisos con los procesos de producción, la trazabilidad, la calidad y la responsabilidad. La producción, cosecha, inspección, procesamiento, conservación, envasado y transporte deberán estandarizarse y digitalizarse cada vez más.



La provincia también reforzará los vínculos entre agricultores, cooperativas, empresas, instalaciones de procesamiento y envasado, proveedores logísticos, distribuidores e importadores para construir un ecosistema profesional y sostenible para el sector del durián.



Dak Lak está impulsando la transformación digital, el comercio electrónico y la comunicación digital, al tiempo que trabaja con creadores de contenido y otros socios para dar a conocer a las audiencias internacionales su territorio, sus agricultores, los procesos de producción y la calidad de sus productos, añadió.



Se espera que el festival contribuya a consolidar la posición del durián de Dak Lak como una marca agrícola emblemática de Vietnam, atraer inversiones en procesamiento profundo y logística, ampliar las exportaciones y promover zonas de producción de materias primas sostenibles.



Asimismo, busca convertir el Festival del Durián en un evento cultural y turístico distintivo en los próximos años./.

VNA