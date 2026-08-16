Pinturas sobre papel Do llevan esencia cultural de Vietnam al Lejano Oriente ruso

Moscú (VNA)- Cerca de 30 obras realizadas sobre papel Do por el pintor vietnamita Ngo Duc Hoang presentan la belleza de la naturaleza, la gente y la cultura del país indochino al público del Lejano Oriente ruso, en el marco de la exposición “Colores de Vietnam”, inaugurada en el Centro de Arte Contemporáneo Artetage, en la ciudad de Vladivostok.



Organizada por el Consulado General de Vietnam en Vladivostok, en coordinación con el Gobierno de la ciudad, la muestra se celebra del 15 al 23 de agosto y ha despertado el interés de la comunidad artística y de los amantes de Vietnam en la localidad.



En la ceremonia inaugural, la vicealcaldesa de Vladivostok, Daria Stegniy, destacó la importancia de la exposición para promover el intercambio cultural y estrechar los lazos entre los pueblos de ambos países. Subrayó que las obras no solo ofrecen al público la oportunidad de disfrutar del arte, sino que también permiten descubrir, desde una perspectiva cargada de emociones, el país y la gente de Vietnam.



El cónsul general de Vietnam en Vladivostok, Nguyen Viet Kien, calificó la exposición de actividad cultural significativa, reflejo de la estrecha cooperación entre la representación diplomática y las autoridades de Vladivostok. Según afirmó, la ciudad constituye desde hace tiempo un importante punto de conexión histórica y convergencia cultural, que contribuye a fortalecer la amistad entre Vietnam y Rusia.



Con más de tres décadas de trayectoria artística y experiencia en materiales como el óleo, la seda y la laca, Ngo Duc Hoang eligió esta vez el papel Do (un material tradicional de Vietnam caracterizado por su especial resistencia y durabilidad) como soporte principal para presentar al público internacional una faceta singular del arte tradicional del país sudesteasiático.



Las obras, realizadas entre 2021 y 2026, exploran diversos temas, desde la vida urbana y los paisajes montañosos del noroeste de Vietnam hasta la naturaleza y el loto, flor nacional del país. Sobre este material tradicional, el artista combina elementos del realismo, el impresionismo y el romanticismo, creando una armoniosa fusión entre la sensibilidad contemporánea y la memoria cultural.



El director del Centro de Arte Contemporáneo Artetage, Solovyov Sergey Vladimirovich, expresó su impresión ante la celebración en Vladivostok de una exposición individual de un artista vietnamita con un número tan significativo de obras.



Por su parte, Daria Mishukova, una rusa dedicada a los estudios sobre Vietnam, manifestó especial interés por las pinturas sobre el loto, las flores del noroeste y el empleo del papel Do.



Uno de los momentos más destacados fue la demostración de pintura en vivo realizada por Ngo Duc Hoang. Ante numerosos invitados, el artista creó rápidamente una obra sobre el casco antiguo de Hanoi, representando a las vendedoras ambulantes y el ritmo de vida característico de la capital. La actividad permitió al público apreciar directamente la flexibilidad y delicadeza del papel Do.



Ngo Duc Hoang expresó su deseo de transmitir mediante sus obras la belleza sencilla, auténtica y profundamente vietnamita, a la par de aportar una dimensión contemporánea a un soporte tradicional y coadyuvar a tender puentes entre los amantes del arte de ambos países.



Se espera que la exposición contribuya a promover el intercambio cultural, estrechar los vínculos entre los dos pueblos y acercar al público ruso del Lejano Oriente la imagen de un Vietnam acogedor y rico en identidad cultural./.

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