Provincia vietnamita de Bac Ninh destinará 1,72 mil millones de USD a la protección ambiental

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - Hasta 2030 la provincia norvietnamita de Bac Ninh prevé movilizar más de 44,7 billones de VND (1,72 mil millones de dólares) para ejecutar el Proyecto Integral de Protección Ambiental para el período 2026-2030, con el objetivo de resolver los focos de contaminación, completar la infraestructura ambiental y promover una economía verde, baja en emisiones e inteligente, anunció Dao Quang Khai, vicepresidente del Comité Popular provincial.

Para 2030, Bac Ninh aspira a que el 100% de los parques y complejos industriales en funcionamiento dispongan de sistemas centralizados de tratamiento de aguas residuales que operen conforme a las normas; así como a recolectar y tratar de acuerdo con los estándares al menos el 95% de las aguas residuales de las zonas urbanas de clase I y el 70% de las de clase II.

La provincia también busca reducir al menos un 80% la quema de paja en los campos, poner fin a las operaciones de pequeños incineradores de residuos que no cumplan las normas y mantener en funcionamiento estable 20 estaciones automáticas de monitoreo de la calidad del aire.

La tasa de recolección y tratamiento de residuos sólidos domésticos deberá alcanzar al menos el 98,5%, de los cuales al menos el 90% será tratado mediante incineración con generación eléctrica u otras tecnologías avanzadas. El 100% de los residuos industriales, peligrosos y sanitarios deberá ser recolectado y tratado conforme a la normativa.

Bac Ninh también prevé desarrollar 2.118 MWp de energía solar en tejados, elevar la proporción de energías renovables al 15-20% del suministro total de energía primaria y mantener una cobertura forestal de al menos el 30,65%.

Para alcanzar estos objetivos, la provincia acelerará la construcción y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y de aldeas artesanales; completará los sistemas centralizados de tratamiento en cuatro complejos industriales, a saber Tan My, Huong Son, My An y Lam Binh, y mejorará la calidad del agua en cuencas fluviales, canales y estanques contaminados.

En materia de control de la contaminación atmosférica, Bac Ninh realizará un inventario de las fuentes de emisiones industriales, de las aldeas artesanales, el transporte y la construcción; pondrá a prueba rutas de autobuses eléctricos en tres áreas urbanas de categoría II y plantará al menos 50.000 árboles nuevos cada año.

La provincia elaborará un mapa de contaminación de los suelos agrícolas, delimitará las zonas degradadas para su tratamiento, y clausurará y restaurará ambientalmente 50 pequeños vertederos.

Asimismo, Bac Ninh implementará la clasificación de residuos en origen y atraerá inversiones para grandes plantas de tratamiento de residuos y generación eléctrica. También investigará tecnologías para reciclar y tratar las cenizas y escorias procedentes de las plantas de incineración y de las aldeas artesanales metalúrgicas para producir materiales de construcción.

La provincia impulsará además la transformación digital mediante la creación de una base de datos ambiental unificada y la aplicación de GIS, IoT e IA para el monitoreo, pronóstico y alerta ambiental en tiempo real. Paralelamente, promoverá la economía circular, construirá un complejo industrial de economía verde y circular de 25 hectáreas en el barrio de Da Mai, desarrollará cadenas circulares entre empresas y estudiará una hoja de ruta para participar en los mercados nacionales e internacionales de créditos de carbono.

Desde comienzos de 2026, Bac Ninh ha promulgado y aplicado diversos planes sobre la recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos domésticos, así como sobre la gestión de la calidad del aire y de las aguas superficiales para el período 2026-2030. La provincia ha reforzado el control de los proyectos con alto riesgo de contaminación, inspeccionado la operación de las instalaciones de tratamiento de residuos y los centros de tratamiento de aguas residuales, y promovido campañas de higiene ambiental en las comunidades.

El sector de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia también ha intensificado las inspecciones y el control de las fuentes de contaminación, revisado el cumplimiento de las normas ambientales y ajustado el plan de zonificación para el tratamiento de residuos sólidos domésticos, contribuyendo a mejorar la gestión ambiental en la localidad./.

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