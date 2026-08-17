Ciudad de Hue atrae más de 5,8 mil millones de dólares en zonas económicas e industriales

Hue, Vietnam (VNA) - La ciudad vietnamita de Hue está intensificando la captación de inversiones en sus zonas económicas e industriales para generar nuevos motores de crecimiento económico.



Hasta agosto de 2026, las zonas económicas e industriales de Hue cuentan con más de 200 proyectos de inversión en marcha, con un capital registrado total superior a 5,8 mil millones de dólares, de los cuales 139 ya se encuentran operativos.



Actualmente, esta antigua ciudad dispone de dos zonas económicas: Chan May-Lang Co y el puesto fronterizo de A Dot— y seis parques industriales: Phu Bai, Phu Da, La Sơn, Phong Dien, Tu Ha y Quang Vinh.



Desde principios de 2026, la producción en estas zonas ha alcanzado unos 1,22 mil millones de dólares, mientras que las contribuciones al presupuesto estatal ascienden a 161 millones de dólares y las exportaciones a 730 millones de dólares. Estos proyectos generan empleo para más de 46.000 trabajadores.



Entre los grandes proyectos que ya se han puesto en marcha o están en proceso de inversión en las zonas económicas e industriales de Hue figuran el complejo de fabricación y ensamblaje de automóviles Kim Long Motor Hue, la planta de Kanglongda, el proyecto de ampliación de la línea de producción de una fábrica de procesamiento de arena y polvo de cuarzo de alta calidad y bajo contenido de hierro, y la planta de fabricación de cascos EON.



Para incrementar la captación de inversiones, la ciudad central está centrando sus esfuerzos en completar y modernizar las infraestructuras, especialmente en la Zona Económica Chan May-Lang Co, con una superficie de más de 27.000 hectáreas en el sureste de la ciudad. Esta zona se encuentra a medio camino entre los dos principales centros económicos y culturales del centro de Vietnam, Hue y Da Nang, y cuenta con el puerto de aguas profundas de Chan May, una puerta de acceso al Mar del Este en el Corredor Económico Este-Oeste.



La ciudad ha llamado a invertir bajo el modelo de asociación público-privada (PPP) en un proyecto vial de 35 kilómetros que conectará la Zona Económica mencionada con la autopista Norte-Sur parte oriental, con una inversión estimada de unos 382 millones de dólares. La nueva carretera contribuirá a ampliar el espacio de desarrollo de las zonas costeras y de lagunas situadas al sur de Hue.



El puerto de Chan May cuenta actualmente con tres muelles en explotación. Los muelles multipropósito de contenedores número 4 y 5 están siendo construidos con una inversión total superior a 64,2 millones de dólares y ocuparán más de 20 hectáreas. Se prevé que el muelle número 4 esté terminado en septiembre de 2026, mientras que el número 5 entraría en funcionamiento en octubre de 2028.



Asimismo, en enero de 2026 se aprobó la política de inversión para el muelle número 6, con una superficie de más de 15,5 hectáreas y una inversión superior a 35,5 millones de dólares.



Gracias a su ubicación estratégica y a la progresiva mejora de sus infraestructuras viarias y portuarias, Hue prevé construir un centro logístico en Chan May-Lang Co, con el objetivo de crear un importante punto de tránsito de mercancías, exportación e importación, reexportación y prestación de servicios logísticos internacionales.



Los parques industriales locales atraen inversiones aprovechando las ventajas específicas de cada zona. El parque industrial de Phu Bai, con cerca de 800 hectáreas, está orientado a sectores como las tecnologías de la información, la industria limpia, las industrias auxiliares y la ingeniería mecánica.



Por su parte, el parque industrial de Phong Dien, con más de 700 hectáreas, atrae proyectos de procesamiento profundo de arena de cuarzo y silicato, fabricación de materiales de construcción y procesamiento de productos agrícolas y forestales, mientras el parque industrial de La Sơn, de 300 hectáreas, está orientado al procesamiento de minerales y productos forestales, así como a la ingeniería mecánica./.

VNA