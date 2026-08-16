Concentra Vietnam recursos para acelerar desarrollo rural y de zonas montañosas

Hanoi (VNA) - Vietnam comenzó a implementar en 2026 el Programa Nacional de Objetivos para la construcción de nuevas zonas rurales, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo socioeconómico de las zonas habitadas por minorías étnicas y en áreas montañosas para el período 2026-2030.



La integración de los tres programas anteriores busca unificar los recursos, evitar duplicidades y mejorar la eficiencia de las inversiones. Según el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Nguyen Hoang Hiep, desde principios de 2026 se han completado 54 documentos de orientación para crear el marco jurídico necesario para su ejecución. La mayoría de las provincias y ciudades ya han establecido comités directivos.



Una de las principales novedades es una mayor descentralización. El Gobierno central se encargará de definir objetivos y políticas y de supervisar su cumplimiento, mientras que las autoridades locales tendrán mayor autonomía y responsabilidad en la ejecución. Los criterios de construcción de nuevas zonas rurales se han simplificado de 19 a 10 grupos, mientras que el umbral de pobreza se ha ajustado al nivel de vida real.



Para el período 2026-2030, el presupuesto estatal destinado al programa se estima en unos 16,15 mil millones de dólares, incluidos alrededor de 3,82 mil millones de dólares procedentes del presupuesto central y 11,45 mil millones de dólares de los presupuestos locales, mientras que el resto se movilizará mediante créditos de políticas. Los recursos se priorizarán para las zonas especialmente desfavorecidas, fronterizas, insulares y habitadas por minorías étnicas y comunidades de montaña.



Para 2030, Vietnam aspira a que alrededor del 65% de las comunas cumplan los estándares de nuevas zonas rurales, el 10% alcance estándares de desarrollo rural moderno y cinco provincias o ciudades completen las tareas previstas. La tasa nacional de pobreza multidimensional deberá reducirse entre un 1% y un 1,5% anual, y situarse por debajo del 10% en las zonas de minorías étnicas y montañosas.



En la ciudad sureña de Dong Nai, pese a dificultades relacionadas con la elevada proporción de población perteneciente a minorías étnicas, la superposición entre la planificación de la bauxita y las tierras forestales y la falta de una infraestructura digital rural uniforme, la localidad se ha fijado como meta que el 100% de sus comunas cumplan los estándares de nuevas zonas rurales para 2030, incluidas al menos 10 con estándares modernos.



Ninh Binh aspira a elevar para 2030 los ingresos de los habitantes rurales hasta 2,5-3 veces el nivel de 2020, reducir la tasa de hogares pobres por debajo del 1%, lograr que al menos el 70% de las comunas cumplan los estándares de nuevas zonas rurales y desarrollar otros 200 productos OCOP (Cadad comuna, Un producto) con una calificación de tres estrellas o superior.



Por su parte, la provincia sureña de Tay Ninh ha completado la identificación de las zonas beneficiarias y está impulsando la transformación digital, la formación profesional y el apoyo a los medios de vida.



La provincia se propone lograr que seis comunas cumplan los estándares de nuevas zonas rurales, reducir en un 20% el número de hogares pobres en edad laboral, elevar la cobertura de agua potable rural al menos al 76% y la del seguro médico por encima del 90%.



El programa es considerado una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico rural, mejorar las condiciones de vida, garantizar el bienestar social y contribuir al objetivo de mantener un crecimiento económico de dos dígitos durante el período 2026-2030./.





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