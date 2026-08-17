Vietnam busca diversificar canales de financiación para sostener crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - Para alcanzar el objetivo de mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de dos dígitos durante varios años consecutivos, Vietnam necesita movilizar grandes recursos de capital para desarrollar infraestructuras, tecnología, transformación digital, transición ecológica e innovación.



Esta demanda supera la capacidad de respuesta del crédito bancario, lo que hace necesario desarrollar un sistema financiero multinivel y diversificar los canales de financiación de la economía.



Según el Ministerio de Finanzas, las necesidades totales de capital para inversión y desarrollo durante el período 2026-2030 se estiman en al menos 38.500 billones de dongs (alrededor de 1.460 mil millones de dólares). Se prevé que el presupuesto estatal cubra aproximadamente el 20%, más de 7.700 billones de dongs, mientras que el 80% restante deberá ser movilizado del sector privado y otras fuentes sociales.



La presión sobre los recursos financieros se refleja claramente en el sistema bancario. A mediados de julio de 2026, el crédito pendiente de toda la economía superó los 20.080 billones de dongs (770 mil millones de dólares), un 8,04% más que al inicio del año, mientras que los depósitos aumentaron un 6,32%, hasta cerca de 18.780 billones de dongs (722 mil millones de dólares). La diferencia, superior a 1,3 billones de dongs, muestra que las necesidades de capital están creciendo más rápidamente que la capacidad de movilización de recursos del sistema bancario.



En Ciudad Ho Chi Minh, el producto interno bruto regional (PIBR) creció un 8,55% en el primer semestre de 2026. El doctor Can Van Luc, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Políticas Financiera y Monetaria, señaló que, para mantener este ritmo de crecimiento, la inversión total de la ciudad debería aumentar entre un 13% y un 15% anual, lo que exigiría movilizar decenas de miles de millones de dólares adicionales para infraestructuras, logística, transformación digital, alta tecnología e innovación.



Por su parte, el doctor Tran Du Lich señaló que los proyectos de infraestructura, energía, tecnología y transición ecológica requieren capital con plazos de 10 a 20 años o incluso más. Dejar que el sistema bancario cubra la mayor parte de estas necesidades aumentaría las presiones de liquidez y los riesgos derivados del descalce de plazos.



En este contexto, el Programa de reforma integral del mercado financiero, establecido mediante la Decisión 1413/QD-TTg y promulgado a finales de julio de 2026, busca reconfigurar la estructura de canalización de capital de la economía.



El programa pone el foco en el desarrollo de los mercados de acciones y bonos corporativos, los fondos de inversión y las instituciones financieras intermediarias, además de modernizar las infraestructuras de negociación, mejorar la calidad de la divulgación de información y reforzar la supervisión de riesgos.



Vietnam también impulsa la construcción de un Centro Financiero Internacional, perfecciona el marco jurídico para los activos digitales, estudia la posibilidad de implementar una moneda digital nacional (CBDC), desarrolla el mercado de carbono y moderniza el sistema de pagos.



Estas medidas buscan crear una base financiera más sólida para atraer capital de largo plazo destinado a sectores estratégicos como la alta tecnología, la innovación y la transición ecológica, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de los préstamos bancarios.



Para Ciudad Ho Chi Minh, estas reformas revisten especial importancia, dado que la ciudad aspira a convertirse en un Centro Financiero Internacional de la región. En el primer semestre de 2026, la ciudad atrajo cerca de 21.000 proyectos de inversión extranjera procedentes de más de 150 países y territorios.

Ciudad Ho Chi Minh se esfuerza por lograr un crecimiento de dos dígitos. Foto: VNA

Según Cao Thi Phi Van, subdirectora del Centro de Promoción de Comercio e Inversión de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC), el perfeccionamiento de las instituciones y los mercados financieros contribuirá a mejorar la competitividad de la ciudad y su capacidad para atraer inversiones en sectores como la tecnología, las finanzas, la logística y la innovación.



En la nueva etapa de desarrollo, el reto de Vietnam no consiste únicamente en movilizar un mayor volumen de capital, sino también en construir una estructura de canalización de recursos más equilibrada, eficiente y sostenible.



Un sistema financiero multinivel, con múltiples canales de movilización y una mayor participación de los mercados de capitales, será una base importante para que Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh puedan sostener sus ambiciosos objetivos de crecimiento y avanzar hacia un modelo de desarrollo basado cada vez más en la innovación, la tecnología y la transición verde./.